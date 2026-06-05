La montaña en Aragón: la sororidad que mueve montañas

Únicamente esa fuerza puede retorcer al planeta hasta enloquecer la dirección de una brújula. No subestimen el poder del corazón de una mujer, menos si este queda enganchado por la conexión del amor por las cumbres inalcanzables al de otras soñadoras del cambio. Esa sororidad entre hermanas hace que todo dé volteretas, que el norte sea el sur y viceversa, que lo imposible sea factible, hasta mover montañas para caminarlas juntas desde la distancia. ¿No lo creen? Sigan leyendo.

Ese primer latido de esta historia suena en Ana Cortés, esa maña valiente y nómada que encontrarán en estas páginas si se lo indican a la IA. Un espasmo cabal hacia lo salvaje que le hizo desvestirse de una vida acomodada para rodar revueltas al mundo en su latita y hacer girar a otras aventureras en viajes y campamentos con orientación ecofeminista.

De esa perspectiva de género manó el programa Active Women, inquietud crecida en compromiso por contactar con emprendedoras locales que se beneficiasen de sus propósitos. «En Himalaya pronto hicimos relación con Empowering Womens of Nepal. Son un escuela creada por tres hermanas en 1999 que ha conseguido formar a más de 2.000 mujeres para llevar grupos de trekking y muchas han arrancado con sus propias empresas. Pese a que existen desigualdades salariales y de reconocimiento, han roto un tabú porque aportan dinero a casa, han transformado sus familias y comunidades, tienen una salida de la dureza del campo y están superando sus límites de liderazgo», reconoce esta zaragozana.

En sus múltiples idas y venidas al Himalaya siempre regresaba con una pesada carga en su mochila: «De años viajando a Nepal, de caminar junto a mujeres guías y de volver siempre con la sensación de haber recibido mucho más de lo que dábamos. Y también de una pregunta que se repetía en cada viaje: ¿Y si el intercambio no fuera siempre en la misma dirección?», relata esta viajera constante.

Más corazones

De la respuesta a esa preocupación mana el proyecto Del Himalaya al Pirineo: Mujeres que Caminan Juntas con una doble meta: enseñar el castellano a Puspa Tilija Pun, Tika Roka y Dawa Kippa Tamang, tres guías nepalíes, y traerlas a Aragón en un intercambio profesional y cultural de un par de semanas. «No es un problema de comunicación porque en un trekking largo con una mirada te entiendes, pero si no hablas el mismo idioma e esa conexión más profunda falta. Tenía esa ilusión de formarlas, empoderarlas y ampliar sus competencias profesionales y autonomía. ¿Y por qué no conseguir que vinieran al Pirineo?», remarca Ana Cortés.

Se veía demasiado sola para materializar esa idea. Le faltaba sumar «herramientas y energías», más latidos a su empeño. Hasta que esa chispa centelleó con otro corazón bueno en una librería especializada de Madrid a la que Ana había llegado para dar una charla sobre su acercamiento al Nepal. A ella se acercó la solución al primer problema: Arantza Hernández. «Ella podría su experiencia como profesor de español con colectivos vulnerables para diseñar e instruir una formación orientada y adaptada en lenguaje para guías de montaña», recuerda la maña.

Para zurcir más alianzas, Ana blandió su nutrida agenda de contactos para ir tejiendo una red de colaboradoras, de guías del Pirineo que quisieran agrandar la huella a su iniciativa. Pronto encontró manos alzadas en su misma ilusión; La de Helena Parga de Pirinature, reconocida alpinista, guía de media montaña y bióloga de Benasque; la de Lara Rey, educadora ambiental y responsable del proyecto Avellanera Regenera afincada en Escalona; la de Lardana Expeditions, Guille Bernués e Iris Gabás, encargados de la logística y coordinación desde la Vall de Chistau...

Otro turismo es posible

No cierren aquí el álbum de latidos. Esto no ha acabado. Las motivaciones de este vuelo tienen alas verdes, de transformación y conciencia de que otro turismo es posible. «Porque no queremos que vengan a subirse todos los tresmiles del Pirineo o a hacer una travesía larguísima. Queremos enseñarles otra forma de hacer turismo para inspirarles, de acercarse a otros proyectos hechos por mujeres rurales como ellas, que promueven una actividad sostenible que no arrasa, ni destruye, que no quiere conquistar montañas, sino abordarlas como hermanas», describe la creadora de la agencia de viajes Hacia lo salvaje.

Filosofía que les llevará a conectar con la cooperativa apícola artesanal de A Redolada en La Guarguera; con el modelo pionero del club femenino Montañeras Adebán; con la tradición pastoril de la quesería La Cañabla de Broto; con el restaurante vegetariano La Tarara de Guaso, comprometido con la soberanía alimentaria; o con el proyecto de recuperación de los poblados abandonados, ahora ya menos, de Morillo de Sampietro o Artosilla.

Eso será en primavera del 2027 si el crowdfunding lo quiere. Están en esa fase, en una campaña de recaudación de fondos desde la plataforma goteo.org. «Cuando alcancemos un mínimo empezaremos con las clases online. Eses es el primer objetivo mínimo que pretendemos alcanzar», dice Ana.

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Para garantizar el soñado viaje les queda menos de un mes para alcanzar los 25.000 euros que necesitan para completar toda la financiación deseada. Cada aportación tiene una recompensa en forma de huella, experiencia o asistencia a las actividades y talleres que se desarrollarán. También buscan más colaboradoras para difundir, apoyar las clases de castellano o ceder espacios… Sumar más y más latidos que muevan montañas de sororidad.