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Vicente Parras anuncia que deja el Teruel

El técnico no dirigirá al equipo turolense la próxima temporada

Parras, en una rueda de prensa.

Parras, en una rueda de prensa. / CD TERUEL

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El Periódico de Aragón

Teruel

 "Quiero comunicar que no voy a renovar con el CD Teruel", así ha anunciado Vicente Parras que no seguirá siendo entrenador del Teruel la próxima temporada. El técnico ilicitano ha recurrido a las redes sociales para anunciar una noticia que, sin embargo, no ha sido publicada todavía por la entidad rojilla.

Parras se va después de una buena temporada en el banquillo turolense y antes de, previsiblemente, coincidir con Real Zaragoza y SD Huesca la próxima campaña en el mismo grupo de Primera RFEF.

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