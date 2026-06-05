El Wanapix, a cerrar la primera eliminatoria del playoff en casa del MRB Móstoles
En el ascenso a Primera femenino, el Wanapix Aldelís tiene que remontar en casa un 5-1 adverso, lo mismo que el Enterríos Automatización, pero en su caso a domicilio
El Wanapix tiene la oportunidad de sellar la primera de las dos eliminatorias del playoff para subir a Primera. Tras imponerse al MRB Móstoles el pasado sábado en la prórroga (3-2), los de Jorge Palos accederán a la ronda decisiva contra el Zambú Pinatar o el Heredia 21 Málaga CR si se imponen en tierras madrileñas a las 18.30, dando igual el resultado con tal de ganar, aunque sea en prórroga o penaltis. Si cayeran, el martes se jugaría el tercer partido en Zaragoza.
En el ascenso a Primera División femenina, el Wanapix Aldelís Intersala 10 tiene que remontar en casa a las 18.30 ante el Segosala un 5-1 adverso (aquí cuenta el global al ser a doble partido, no como en masculino que hay tres duelos y hay que vencer dos), mientras que el Entrerríos Automatización tendrá que hacer lo propio en casa del Rodiles tras el 1-5 de la ida (18.00).
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