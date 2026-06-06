La aragonesa Conchita Martínez, entrenadora de Andreeva: "Cuando hace lo que le digo no tiene límites"

La entrenadora de Mirra Andreeva, la aragonesa Conchita Martínez, se mostró "orgullosa" de la victoria de la rusa en Roland Garros, aseguró que tiene un enrome potencial y dijo: "Cuando hace lo que le digo no tiene límites".

"Todavía tiene mucho que mejorar, muchas cosas que cambiar para ser una campeona. Pero ella se va dando cuenta de que ese es el camino", dijo la ex número 2 del mundo, que fue finalista en Roland Garros en 2000.

Conchita señaló que este triunfo "le va a dar confianza le permitirá mejorar cosas y desarrollar su juego". "Pero hay que seguir siendo humildes, seguir trabajando. Nada viene caído del cielo", comentó.

La entrenadora no quiso entrar en el objetivo de ser algún día número 1 del mundo: "No es algo en lo que pensemos, pero el trabajo dará resultados y eso se traducirá en el ránking".

La ex tenista rechazó que el hecho de que las principales favoritas cayeran en rodas bajas quite mérito a la victoria de Andreeva y aseguró que ella "está preparada para ganarlas y ya lo ha hecho en algunos torneos".

"Yo la veo preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ganarlo todo. Lo importante es que siga creciendo y mejorando y eso le hará más fuerte. Ganar Roland Garros es un sueño y lo ha hecho con 19 años habiendo mejorado mucho. Eso me enorgullece. Pero hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando. Ella quiere más", insistió.

"Un Grand Slam no te lo regalan. En este no han llegado las de mejor ránking muy arriba, son circunstancias. Eso ha hecho que ella fuera la favorita y hemos tenido que lidiar con esa presión. Pero no ha habido ni que hablarlo", comento.

Martínez indicó que en los entrenamientos es muy exigente y que a veces tiene que enfadarse con ella: "Me hace perder la paciencia y eso que tengo mucha".