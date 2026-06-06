El Bada Huesca se queda sin Copa y sin Europa

El Bidasoa Irún logró clasificarse tres décadas después para una final de Copa del Rey y un billete para jugar en Europa la próxima temporada tras superar (30-37) con claridad al Bada Huesca, que apenas opuso resistencia.

El equipo guipuzcoano, que se enfrentará al Barça por el título este domingo (17.00 horas), no dio la menor opción al Bada Huesca, que dejó una buena imagen en el torneo a pesar de su reciente descenso a la División de Honor Plata.

El conjunto de Álex Mozas encarriló el partido en los primeros minutos, en los que logró un parcial de 0-5 que dejó sin capacidad de respuesta al Bada Huesca. Los altoaragoneses intentaron reconstruirse desde la defensa y consiguieron rebajar a tres goles la desventaja gracias al acierto ofensivo de Parera y Moya.

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El Bidasoa Irún, liderado por Rodrigo Salinas, frenó la escalada oscense y logró recuperar una cómoda renta de cinco tantos (13-18) con la que se llegó al descanso. El Bada Huesca intentó agarrarse al partido con los tantos de Cordiés, pero el equipo irundarra no se dejó intimidar y dio un nuevo salto de calidad en los primeros minutos del segundo periodo, en el que rompió el partido definitivamente (19-29, min. 44). El equipo de Mozas jugó con el cronómetro y saboreó el pase a la final y el billete a Europa, dejando al Bada eliminado. n