Entrevista con Aniceto Navarro, presidente de la SD Tarazona: "La situación es crítica, pero puede haber una solución"

— ¿Cómo definiría la situación de la SD Tarazona en estos momentos?

— A día de hoy la situación es muy complicada, crítica, pero puede haber una solución.

— ¿A cuánto asciende la deuda?

— Eso no lo voy a decir, porque estoy firmando NDA (acuerdos de confidencialidad) y muchas cosas y no quiero que sean públicas ni que nadie las maneje de manera que puedan perjudicarnos más aún.

— Una semana después de la reunión informativa para socios, ¿cómo ha sido la reacción del entorno?

— Está siendo buena, poco a poco. Y sobre todo hay gente que se vuelve a interesar por el club.

— ¿Cómo está funcionando esa campaña de financiación colectiva?

— Es un goteo pequeño, pero la gente va sensibilizándose y, sobre todo, va concienciándose de que cualquier ayuda es buena para salir adelante y volver a tener el club en una situación de viabilidad total.

— ¿Se atreve a dar un porcentaje de lo aportado respecto a la deuda?

— Son pocos días. La aportación es algo más o menos normal, pero la gente sí que me está comentando, a través del boca a boca, de correos y de redes sociales, que tiene intención de sumar. Son los 20 días más importantes para la SD Tarazona en toda su historia y de ello va a depender que siga siendo un proyecto deportivo con salud o no.

Son los 20 días más importantes para la SD Tarazona en toda su historia y de ello va a depender que siga siendo un proyecto deportivo con salud o no Aniceto Navarro — Presidente de la SD Tarazona

— ¿Existe una posibilidad real de que desaparezca el club?

— Yo no le sabría decir, pero barajamos todas las situaciones, todas las posibilidades y todos los escenarios. A partir de ahí, tenemos que ser fríos. Estamos haciendo lo que creo que debemos: tocando puertas, hablando con empresarios y, a partir de ahí, estamos preparados para cualquier situación que se pueda producir.

— ¿Se trabaja sobre esa fecha, el 30 de junio, o se piensa también en vías para competir el próximo curso?

— Ahora estamos en una situación complicada. Nos centramos en el tema económico y valoramos, como le he dicho, todos los escenarios, pero ahora mismo no pensamos más allá del día a día y de que la gente vaya sumando esfuerzos y colaborando.

— Si no se logra, ¿el club será capaz de tener proyecto en Tercera RFEF?

— No sé. Como digo, vamos a pensar día a día y, viendo a dónde llega la gente, valoraremos.

— ¿En qué punto está ese proceso de conversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD)?

— Está en la recta final, pero hemos cubierto solo el 10 % del capital. Hemos pedido una prórroga al CSD y, a partir de ahí, para nosotros es superimportante ser una Sociedad Anónima Deportiva para dar un valor al club. Hasta ahora, como entidad sin ánimo de lucro, no lo tiene.

La conversión a Sociedad Anónima Deportiva está en la recta final, pero hemos cubierto solo el 10 % del capital. Hemos pedido una prórroga al CSD Aniceto Navarro — Presidente de la SD Tarazona

— ¿Hay que llegar a una cifra o es un proceso independiente?

— Es un proceso independiente, pero sería aconsejable cubrir el capital social para que el club fuese viable, para afrontar las deudas a corto y para negociarlas a medio y largo plazo.

— Si se consigue pagar la deuda, ¿cómo va a ser la reconstrucción de cara a estar en Segunda RFEF?

— Ahora mismo no le sé decir porque prioritariamente solo nos centramos en el proyecto económico, que es la llave para poder afrontar uno deportivo. La situación es crítica y, si no hay solución económica, a día de hoy no podemos pensar en un proyecto deportivo. Habría tiempo suficiente para afrontarlo, pero en primer lugar debemos solucionar el aspecto económico.

— La DGA anunció su intención de ayudar a los clubs, ¿saben algo?

— Sí, le puedo decir que, aunque ahora mismo nos apremian las necesidades y el tiempo, desde todas las instituciones hay muy buena voluntad y sintonía para sumar esfuerzos con la SD Tarazona. Lo que pasa es que ahora necesitamos esas colaboraciones de a pie y de la gente más cercana para que luego esas ayudas que nos han brindado y que nos han prometido las instituciones puedan servir para que los cimientos de la entidad sean mucho más sólidos.

— ¿Qué mensaje lanza el presidente a los socios y aficionados?

— Que ahora más que nunca necesitamos a toda la ciudad, a los diferentes grupos de interés que componemos la SD Tarazona y a agentes externos que puedan sumar esfuerzos para poder seguir siendo el faro de la ciudad a nivel de difusión de lo que es Tarazona y su comarca.