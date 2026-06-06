El Escalerillas acudirá al TAD para defender el ascenso a Juvenil Preferente: "Estamos cabreados, molestos y con impotencia"

El lío del ascenso de Primera Juvenil a Juvenil Preferente entre el Santo Domingo de Silos, el Escalerillas y El Olivar llegará hasta el TAD. La entidad del barrio Oliver, que se siente muy agraviada tras estimar Apelación las alegaciones de los otros dos clubs que da el derecho a subir al Silos, elevará al Tribunal Administrativo del Deporte este lunes o martes, una vez esté perfilado el recurso con el abogado.

A dos jornadas del final, El Olivar ya estaba ascendido y jugaba contra el segundo clasificado, el Escalerillas, que aventajaba en dos puntos al Silos. Los líderes vencieron 0-4 en el Parque Oliver y el equipo de Las Fuentes, tras ganar sus dos últimos encuentros, subía de categoría.

"Al finalizar el partido, el árbitro le reclama al entrenador de El Olivar al jugador número 12, le dice que no aparece en el acta. Este le comenta que no es el 12, que es el 13 y que se había equivocado y el árbitro le pidió ver al chico para identificarlo pero contestó que ya se había marchado", relata Diego Molinero, coordinador del Escalerillas.

Ante esa circunstancia, el Escalerillas presentó recurso por alineación indebida ante el Comité de Competición de la Federación Aragonesa de Fútbol, porque le daba el ascenso, pero al revisar el vídeo del partido, ya que estaba grabado, repararon en que había dos jugadores más en la misma situación. De todos modos, el recurso solo era por el primer futbolista, algo que desde el Escalerillas tampoco se explican, porque pidieron a la Federación Aragonesa incorporarlos a dicha alegación. Y el comité les dio la razón, así que partido ganado y ascenso que incluso celebraron.

Tras ello, el Silos y El Olivar recurrieron a Apelación y este pasado viernes les dio la razón, revocando la decisión de Competición y otorgando, por tanto, el ascenso al club colegial.

"¿Cómo puede ser que el primer comité nos dé la razón con un solo jugador no identificado y luego el de apelación, con dos más, no?", se pregunta Molinero. Además, también se muestra estupefacto porque nadie les ha pedido el vídeo del partido: "No han requerido nada", sentencia.

"Nos sentimos muy molestos y con impotencia. Qué está ocurriendo para que el Comité de Competición nos dé la razón y luego el de Apelación, con muchas más pruebas y argumentos, nos la quite", incide. De hecho, asegura que el club está así con la Federación Aragonesa "por no añadir al primer recurso a los otros dos jugadores pese a que lo pedimos en un correo", pero también con el Silos, ya que han dicho, según el coordinador, que "queremos subir en los despachos y no, estamos defendiendo lo nuestro".

"Le tienen que pedir explicaciones a El Olivar, que es el que la ha cagado y por su culpa se quedan sin ascenso", agrega. "Estamos molestos, cabreados y con impotencia de no tener herramientas para poder intentar solventar esta situación", declara.

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Además, el agravio es doble, ya que también ha afectado al posible ascenso del Segunda Juvenil a Primera del Escalerillas, ya que al no subir el primer equipo se le ha privado finalmente al segundo de poder incluso disputar la promoción contra el Villa de Alagón: "Somos un barrio y un club humildes, nos cuesta mucho hacer las cosas y son un ascenso y otro posible en una categoría tan difícil como es la juvenil lo que nos fastidian simplemente porque ellos digan. Es un error material", recalca Molinero.