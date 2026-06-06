'Manugas' González domina con mano de hierro y nuevo récord

El español Manuel 'Manugas' González (Kalex), líder del Mundial, ha dominado con mano de hierro y un nuevo récord absoluto la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Moto2, disputada este sábado en el circuito de Balaton Park.

González, que ya el primer día batió el récord del circuito, estableció una nueva plusmarca absoluta con un tiempo de 1:39.913, el único piloto que rodó en ese segundo.

El español Daniel Holgado (Kalex) fue el primer referente de la tanda, en su tercera vuelta, con un registro de 1:40.930, todavía a siete décimas de segundo del registro que el primer día lograse el líder del campeonato, Manuel González, con 1:40.229.

Otro español, Ángel Piqueras (Kalex), salió a pista nuevamente para probarse, tras sufrir el viernes una fuerte caída en su regreso a la competición después de las graves lesiones que se produjo en su accidente en la cita estadounidense de Austin.

Piqueras sufrió en aquel percance la rotura de fémur izquierdo, fractura-luxación de tobillo y rotura de ligamentos de esa pierna.

Cuatro vueltas más tarde, Daniel Holgado volvió a arañar unas décimas importantes al mejor tiempo para rodar en 1:40.388, mucho más cerca del récord establecido por González un día antes, que batió una vuelta más tarde, en la octava, con un registro de 1:40.206.

En tanto, su compañero de equipo, el hispano-colombiano David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, se las veía y deseaba para controlar la moto a final de recta y así evitar la caída, lo que no le amilanó en lo más mínimo, pues en su duodécimo giro estableció un nuevo récord absoluto al rodar en 1:40.037.

Tras Alonso, el italiano Tony Arbolino (Kalex) fue quien más se le acercó, a 127 milésimas de segundo (1:40.164).

Pero el líder del campeonato no había dicho su última palabra y en la decimotercera vuelta doblegó a todos sus rivales y estableció un nuevo récord con 1:39.913, el primero y único en rodar en ese segundo.

David Alonso lo intentó en el minuto final, sin éxito, mientras que 'Manugas' González, por milésimas de segundo, logró rodar por debajo del récord en algunos parciales del trazado, aunque para quedarse en 1:40.020.

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Dominó González, por delante de David Alonso, Tony Arbolino, Daniel Holgado y el australiano Senna Agius (Kalex) en las cinco primeras posiciones. EFE