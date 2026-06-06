Real Madrid, Barcelona y Betis, candidatos al título de la Jamón Cup

Se ha disputado el grueso de la fase de clasificación de la 10ª Jamón Cup y los clubes de primera división han tomado el mando del torneo contando tres claros favoritos de sus grupos todos los encuentros por victorias: Real Madrid, Betis y el actual campeón, el FC Barcelona. Una edición cuyo sorteo nos deparó dos grupos de la muerte por la importancia de los enfrentamientos.

El primero de ellos, el grupo A, ha presentado una batalla sin cuartel entre el Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña y Villarreal. Uno de los tres equipos se quedará fuera tras realizar una grandísima primera fase. A estas alturas del torneo, el Villarreal es primero con diez puntos, el Deportivo es segundo también con diez y el Atlético de Madrid es tercero con nueve. A primera hora del domingo viviremos un duelo directo entre colchoneros y el submarino amarillo que decidirá quién pasa a cuartos de final. Amposta, Montecarlo y Calamocha pelearán en la fase de consolación.

El otro grupo de la muerte, el grupo D, ha encumbrado al Real Madrid, contando todos sus partidos por victorias. El conjunto merengue ha desplegado un ritmo de juego eléctrico, con jugadores que ya apuntan a estrellas como Javier Martínez o Jaime Alameda. El equipo que le acompañará a cuartos de final será el Celta de Vigo o el Levante. Amistad, Minifutbol Torrelodones y Alcorisa no estarán en el cuadro con los mejores del torneo.

Mientras, el actual campeón, el FC Barcelona, ha dominado con mano de hierro el grupo B, llegando a los 12 puntos, y dejando unas sensaciones de clara superioridad derrotando a Valencia (2-0) y Real Zaragoza (3-0) entre otros. Serán precisamente uno de estos dos equipos quienes acompañarán al equipo culé a la fase de cuartos de final con los mejores. Calatayud, Monreal y Teruel disputarán la fase de consolación.

Por último, en el grupo C el Betis se ha alzado con el primer puesto contando todos sus partidos por victorias y demostrando año tras año que siempre es uno de los favoritos al título –es el club con más entorchados en la historia del torneo con tres-. Osasuna también ha ganado sus cuatro partidos y ambos estarán en los cuartos de final de mañana domingo. En este grupo el Castellón, el Alcañiz, Sobrarbe y la Escuela de Fútbol Oscense quedan eliminados de la fase final.