El Wanapix gana al MRB Móstoles y jugará la eliminatoria final por el ascenso y machada del femenino ante el Segosala

El Wanapix solventó el segundo partido de la eliminatoria de semifinales por el ascenso a Primera División tras ganar por 2-4 al MRB Móstoles gracias a dos goles en la prórroga de Miguel Lahoz después del 2-2 de los 40 minutos. Antes habían marcado Matheus Lustosa y Raúl López. En la ronda final se medirá al Zambú Pinatar si gana este domingo al Heredia 21 Málaga CR y si vencen los visitantes se la jugarán en tierras murcianas el martes.

En el ascenso a Primera femenina, el Wanapix Aldelís logró la machada en La Granja y remontó los cuatro goles de desventaja de la ida con un espectacular 8-2 ante el Segosala con una estelar Marina, que marcó cinco goles y otro que se le puede casi atribuir, aunque fue en propia puerta. Los otros tantos fueron de Ibáñez, con un gran punterazo a la escuadra, y de la portera María aprovechando el juego de cinco visitante ya a la desesperada. El Entrerríos Automatización perdió 6-2 ante el Rodiles y cayó eliminado de la lucha por subir a la máxima categoría.