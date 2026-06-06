El Wanapix gana al MRB Móstoles y jugará la eliminatoria final por el ascenso y machada del femenino ante el Segosala
El conjunto de Jorge Palos vence en la prórroga (2-4) y el Wanapix Aldelís de Nano Modrego remonta los cuatro goles de desventaja de la ida venciendo 8-2 con una estelar Marina, autora de cinco goles
El Wanapix solventó el segundo partido de la eliminatoria de semifinales por el ascenso a Primera División tras ganar por 2-4 al MRB Móstoles gracias a dos goles en la prórroga de Miguel Lahoz después del 2-2 de los 40 minutos. Antes habían marcado Matheus Lustosa y Raúl López. En la ronda final se medirá al Zambú Pinatar si gana este domingo al Heredia 21 Málaga CR y si vencen los visitantes se la jugarán en tierras murcianas el martes.
En el ascenso a Primera femenina, el Wanapix Aldelís logró la machada en La Granja y remontó los cuatro goles de desventaja de la ida con un espectacular 8-2 ante el Segosala con una estelar Marina, que marcó cinco goles y otro que se le puede casi atribuir, aunque fue en propia puerta. Los otros tantos fueron de Ibáñez, con un gran punterazo a la escuadra, y de la portera María aprovechando el juego de cinco visitante ya a la desesperada. El Entrerríos Automatización perdió 6-2 ante el Rodiles y cayó eliminado de la lucha por subir a la máxima categoría.
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