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El Wanapix gana al MRB Móstoles y jugará la eliminatoria final por el ascenso y machada del femenino ante el Segosala

El conjunto de Jorge Palos vence en la prórroga (2-4) y el Wanapix Aldelís de Nano Modrego remonta los cuatro goles de desventaja de la ida venciendo 8-2 con una estelar Marina, autora de cinco goles

Samu Freire pugna por un balón con Cristian Molina, este sábado en Móstoles.

Samu Freire pugna por un balón con Cristian Molina, este sábado en Móstoles. / MRB Móstoles

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A. B. L.

Zaragoza

El Wanapix solventó el segundo partido de la eliminatoria de semifinales por el ascenso a Primera División tras ganar por 2-4 al MRB Móstoles gracias a dos goles en la prórroga de Miguel Lahoz después del 2-2 de los 40 minutos. Antes habían marcado Matheus Lustosa y Raúl López. En la ronda final se medirá al Zambú Pinatar si gana este domingo al Heredia 21 Málaga CR y si vencen los visitantes se la jugarán en tierras murcianas el martes.

En el ascenso a Primera femenina, el Wanapix Aldelís logró la machada en La Granja y remontó los cuatro goles de desventaja de la ida con un espectacular 8-2 ante el Segosala con una estelar Marina, que marcó cinco goles y otro que se le puede casi atribuir, aunque fue en propia puerta. Los otros tantos fueron de Ibáñez, con un gran punterazo a la escuadra, y de la portera María aprovechando el juego de cinco visitante ya a la desesperada. El Entrerríos Automatización perdió 6-2 ante el Rodiles y cayó eliminado de la lucha por subir a la máxima categoría.

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