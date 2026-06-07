La aragonesa Teresa Perales defiende ante el papa los valores del deporte

La onubense Carolina Marín y la zaragozana Teresa Perales, campeonas olímpicas de bádminton y de natación, defendieron este domingo ante el papa León XIV los valores del deporte. En el Movistar Arena de Madrid, en el encuentro 'Tejer Redes' entre el papa y representantes del mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte, y después de escuchar al actor Antonio Banderas y otros testimonios, la dos campeonas olímpicas salieron al escenario a defender los valores del deporte cuando se vive con integridad.

La campeona de bádminton señaló que "el deporte, cuando se vive con integridad, es una verdadera escuela de vida", y lamentó: "Nos enfrentamos a un mundo obsesionado con el rendimiento y el éxito a toda costa, donde a veces parece que solo importa ganar dinero o batir récords".

"Frente a esa presión, los deportistas queremos defender hoy la alegría limpia de jugar por el placer de jugar; esa ilusión que teníamos de niños y que nos recuerda que lo más importante en cualquier pista debe ser siempre la persona", añadió Marín.

La nadadora Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias del Deporte en 2021 y ganadora de 28 medallas en los Juegos Paralímpicos, afirmó que "caer no es el final del camino". "Aceptar nuestra fragilidad y nuestros momentos difíciles no nos hace débiles, nos hace humanos", añadió.

"La verdadera victoria no es ser invencibles, sino aprender a levantarnos con la ayuda de los demás", subrayó la campeona paralímpica.

Carolina Marín también destacó que "competir no significa destruir al rival". "El adversario no es un enemigo, es un compañero de viaje indispensable que, al dar lo mejor de sí, nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Competir es crecer con el otro, nunca contra el otro", apostilló.

Perales, en ese sentido, señaló que el deporte "exige la humildad en el éxito". Cuando se llega a lo más alto del podio, agregó, "es muy fácil caer en el egocentrismo y olvidar que nadie llega solo". Por ello, insistió en que la humildad enseña "a mirar al rival a los ojos con gratitud, reconociendo que su esfuerzo también da valor a nuestras propias victorias".

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Marín, que tras sus palabras regaló a León XIV una raqueta, agradeció al papa su ejemplo de "que el deporte es un puente de solidaridad, inclusión y paz".