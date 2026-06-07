Bernad y Larroze vencen el VIII Triatlón de Zaragoza

Pablo Bernad, del Stadium Casablanca, y la francesa Pauline Larroze, del Club Triatlón Ciclista Oscense, se impusieron este domingo en el VIII Triatlón de Zaragoza, disputado en el entorno del río Ebro.

En una matinal calurosa pero no tanto como se esperaba y en la que una suave brisa ayudó a los deportistas, 200 participantes buscaron el triunfo en las dos pruebas que se disputaron esta mañana. La primera, una supersprint destinada más al deporte popular, y la categoría reina, vencida por Bernad y Larroze.

El recorrido de natación, de 750 metros, comenzó y terminó en el embarcadero de Vadorrey y pasando dos veces, a la ida y a la vuelta, por debajo del puente de la Unión. Después tuvo lugar los 20 kilómetros de ciclismo, en un circuito circular que discurrió por el paseo de la Ribera hasta el puente de Hierro, Echegaray y Caballero, subida a la Z-30, bajada hacia el Santo Domingo de Silos y subida de nuevo atravesando el puente de Manuel Giménez Abad para bajar de nuevo hacia el embarcadero de Vadorrey. Los participantes tuvieron que dar cuatro vueltas.

Por último, cinco kilómetros de carrera a pie desde el embarcadero por todo el parque de la Ribera hasta prácticamente el puente de Hierro. Este circuito, por su longitud, fue de tres vueltas para todos los participantes.

Al tratarse de una prueba puntuable para la Liga Ibercaja de Clubs de Triatlón 2026, el Stadium Casablanca, con el triunfo de Bernad, se afianza en el liderato por delante del Transnatur Triatlón Europa, mientras que en categoría femenina el Club Triatlón Ciclista Oscense, que marchaba cuarto en la general, recibe un impulso.

Noticias relacionadas

«Sabía que había gente que corría mucho por detrás y que tenía que romperlo en la natación», aseguró Pablo Bernad tras la competición en declaraciones a Aragón TV. Por su parte, Pauline Larroze incidió en la dificultad del circuito ciclista: «Eran muchas vueltas con los hombres y no es posible ir a su rueda», dijo.