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El CD Teruel ficha a Kiko Ramírez como su nuevo entrenador para la próxima temporada

El técnico catalán acumula más de 90 partidos de experiencia en la categoría de bronce

Kiko Ramírez, nuevo entrenador del conjunto turolense.

Kiko Ramírez, nuevo entrenador del conjunto turolense. / CD Teruel

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Bruno Palacio

El CD Teruel ya tiene nuevo entrenador. El equipo aragonés anunció este sábado el acuerdo con Kiko Ramírez para su incorporación al banquillo rojillo de cara a la próxima temporada. El técnico y exjugador catalán cuenta con más de 25 años de experiencia dirigiendo equipos y es un gran conocedor de la Liga de bronce del fútbol español.

Según informó el club, Ramírez llegará en el mes de julio para preparar el curso en Primera RFEF y arrancar la pretemporada. El Teruel, que le dio al nuevo míster la bienvenida en su cuenta de X, había anunciado solo unas horas antes de forma oficial la salida de Vicente Parras, quien ya se había despedido del equipo e informado de su decisión de no renovar con el conjunto aragonés.

Kiko Ramírez ha pasado por equipos de España, Polonia, Grecia e India. Con el Wisla Cracovia, en la campaña 23-24, conquistó la Copa de Polonia. Antes, dirigió al CD L'Hospitalet, al Sabadell y al Nástic de Tarragona, equipo de su ciudad y con el que se formó como jugador y llegó a debutar en Segunda División B. Como técnico, acumula más de 90 partidos en la tercera división del fútbol español.

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El entrenador, tras el anuncio por parte de la entidad, expresó en redes sociales su ilusión hacia el proyecto del Teruel: "Los retos importantes siempre merecen la pena", afirmó. El catalán tendrá por delante la misión de obtener de nuevo la permanencia en la categoría en un año con grandes transatlánticos en Primera Federación. "Es un orgullo unirme al CD Teruel y comenzar una nueva etapa en un club con identidad e ilusión".

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