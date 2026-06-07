El Cuarte pierde por la mínima ante el Monzón y pasa a la final del 'playoff' de ascenso a Segunda RFEF
El triunfo no valió para remontar a los altoaragoneses, que jugaron gran parte del partido con dos jugadores expulsados
El Atlético Monzón ganó, pero no pasó. Una victoria por la mínima en el estadio Juan Guerrero El Lobo no les sirvió a los altoaragoneses para remontar una eliminatoria que estaba 2-0 y, por tanto, no pudo acceder a la última ronda del playoff de ascenso a Segunda RFEF. Lo hace en su lugar un CD Cuarte que sufrió este domingo la primera derrota del curso.
Los visitantes salieron a por la gesta y se acercaron con un gol de Bernárdez en el minuto 28 en un tiro libre indirecto dentro del área por una cesión. Sin embargo, la roja a Fadi por un agarrón siendo el último hombre durmió sus intenciones.
Otra expulsión, la de Rausell, que vio la segunda amarilla en el 63 por una clara falta sin balón, dejó a los montisonenses con más fe que opciones, aunque lo intentaron sin éxito. Tras el pitido final, se formó una tangana que se saldó sin graves incidentes.
Los de Javi Álamo viajarán el próximo fin de semana a Extremadura para enfrentarse al CD Badajoz, campeón de su grupo ante el Moralo, y disputará la vuelta en casa según dictó el sorteo.
FICHA TÉCNICA
CD CUARTE: Pablo Hernández; Jorge Pérez, Dani Solbes, Iván Vera, Roberto Pérez; Pepo Losfablos, Arturo Peralta (Raúl Sánchez, m.87), Alberto de Sus (Víctor Monteiro, m.53), Javier Rami; Marco Martínez (Javier Villaoslada, m.53), Rodrigo Tapia.
ATLÉTICO MONZÓN: Saúl García; Enric Solano, Raúl Floria, Fadi Fofana, Dani Arnedillo; Pablo Buil, Javi Claver (Eudald, m.84), Kike Rausell; Moha Rekrouk (Lucas Fernández, m.71), Moha Abouhafs, Pablo Bernárdez (Marc Chavarri, m.84).
GOLES: 0-1 (m.28), Pablo Bernárdez.
ÁRBITRO: Juan Casaucau Posadas. Expulsó a Fadi Fofana (m.38) con roja directa y a Kike Rausell (m.63) por segunda amarilla, por parte del Atlético Monzón.
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