El Real Madrid se proclama campeón de la 10ª Jamón Cup en Calamocha

El Real Madrid ha levantado la copa de campeón de la 10.ª edición de la Jamón Cup tras imponerse al Valencia por 5-0 en un encuentro que ha sido el fiel reflejo de todo el torneo: el club merengue tenía un equipo muy superior a todos sus rivales. La final tuvo todo lo que cabía esperar de los dos mejores equipos del torneo: un despliegue futbolístico lleno de técnica, coraje y más emoción que nunca en niños de 10 años que serán las estrellas del futuro.

El conjunto blanco, que jugó todo el campeonato a un ritmo altísimo, sigue sacando jugadores que en el futuro serán estrellas como Jaime Alameda o Diego Alonso que han hecho un torneo extraordinario y que levantan el segundo título de su historia para el Real Madrid diez años después de conseguir, en el 2016, la primera y única Jamón Cup hasta el momento. El Betis, a quien eliminó en semifinales, seguirá siendo el equipo con más títulos: tres.

El campeón ha cuajado un torneo inmaculado, invicto y eliminado a Osasuna (3-1) en cuartos de final y al Betis en semifinales (3-1). Por su parte, el Valencia dejaba por el camino al Deportivo de la Coruña en los penaltis tras empatar 1-1 (2-1) y al Villarreal por 1-0. Una fase final que ha hecho las delicias de una afición que ha abarrotado las gradas con más de 3500 personas procedentes de toda España a lo largo del fin de semana. Se han entregado, además, los siguientes trofeos:

Mejor jugador: Jaime Alameda (Real Madrid)

Jaime Alameda (Real Madrid) Mejor portero: Gael Fernández (Deportivo de La Coruña)

Gael Fernández (Deportivo de La Coruña) Máximo goleador: Adrián Balsera (Real Madrid)

Adrián Balsera (Real Madrid) Equipo ideal: Gael Fernández (Deportivo de La Coruña), Jaime Alameda (Real Madrid), Diego Alonso (Real Madrid), Adrián Camacho (Real Madrid), Julian Costa (Valencia), Gonzalo Barquero (Betis), y Mateo Junza (FC. Barcelona).

Gael Fernández (Deportivo de La Coruña), Jaime Alameda (Real Madrid), Diego Alonso (Real Madrid), Adrián Camacho (Real Madrid), Julian Costa (Valencia), Gonzalo Barquero (Betis), y Mateo Junza (FC. Barcelona). Mejor Entrenador: Celso Izurriaga (Osasuna)

Celso Izurriaga (Osasuna) Mejor afición: Monreal

La mejor edición de la historia

Al palmarés de la competición hay que añadirle al conjunto blanco un entorchado más, igualando al Atlético de Madrid con dos campeonatos (2016 y 2026). En el club de los laureados se encuentra el Real Betis Balompié (2015, 2022 y 2024), el Atlético de Madrid (2018 y 2019), el Deportivo de La Coruña (2017) y el FC Barcelona en 2025. En 2020 y 2021 no se disputó el torneo debido a la pandemia. Así, no solo acumula grandes equipos campeones sino también grandes padrinos: Francho Serrano (2024), Raúl Guti (2023), Dani Carvajal (2022), Gustavo López (2019), Vicente Del Bosque, Luis Milla o Cristian Álvarez han sido los embajadores de ediciones anteriores.

El torneo en su edición del 2026 ha batido todas las previsiones en repercusión, gracias fundamentalmente a su retransmisión por televisión para todo el mundo, superando el medio millón de euros (500.000) de impacto económico en tan solo un fin de semana en la localidad de Calamocha y la provincia de Teruel. Un evento de fútbol que nació con el fin de promocionar los valores del deporte en los más pequeños y los hábitos de vida saludables en una zona rural, y que sólo tiene una palabra para definir su última edición: éxito.