Ricky Rubio conduce al Joventut a la semifinal de la Liga Endesa ante el Baskonia

Un majestuoso Ricky Rubio condujo al Asisa Joventut a la semifinal de la Liga Endesa. El equipo de Badalona ganó en el tercer partido a domicilio, igual que lo habían hecho el la Laguna Tenerife en Madrid y el Barça en Murcia, y venció al Kosner Baskonia ante su parroquia (88-96). El base badalonés sumó 23 puntos -fue el máximo anotador del partido- en la que fue la mayor producción ofensiva de su carrera en un 'play off' y muy cercana al tope en la liga regular. El Joventut se enfrentará al Valencia Basket en la serie de la semifinal, que empezará el miércoles, con ventaja de campo para los levantinos.

Cuatri triples de siete intentos acertó Rubio, pero Luke Hakanson (15 puntos), el otro base de la Penya, metió cinco de seis. Entre los dos sumaron más triples (nueve) que todo el Baskonia (ocho) pese a sus acreditados tiradores como Luwawu-Cabarrot (dos de nueve).

Ambos compensaron el mal día de Cameron Hunt (cero de cuatro) y permitieron al Joventut aguantar el fervor inicial del Baskonia que mandó en el marcador en el tramo inicial con una diferencia máxima de siete puntos. Simon Birgander fue el primer muro de contención para evitar que los locales se distanciaran. A partir del 33-34 a cuatro minutos del descanso mandó la Penya, que supo gestionar el ritmo del partido perfectamente, sin permitir que el conjunto vitoriano recuperara el hilo.

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El tercer cuarto decantó el duelo hacia los verdinegros. La ventaja catalana alcanzó un máximo de 16 puntos (72-88) a 3.30 del final que convertía en prácticamente imposible el vuelco en el marcador. Rubio, a los 35 años, supo gestionar el camino hacia el desenlace con la ayuda de Jabari Parker y dos triples de Hakanson que enfriaron el pabellón mucho antes de que terminara el encuentro.

Timothe Luwawu-Cabarrot intenta superar la oposición de Jabari Parker en el tercer partido de los cuartos. / L. Rico / EFE