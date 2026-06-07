FÚTBOL
Riquelme: "Pase lo que pase hoy ha ganado el Real Madrid"
El candidato insistió al cierre de las urnas que "hemos dado voz a una parte del madridismo que estaba dormido".
Enrique Riquelme, que ha estado muy activo ante los medios de comunicación durante toda la campaña, quiso pronunciarse al cierre de las urnas, pasadas las ocho de la tarde de este domingo. El candidato declaró que "hoy es un día muy especial en los últimos 20 años. Quiero agradecer a todos los socios que han acudido a votar pese a las dificultades. Pase lo que pase, hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas en el sondeo. Estaremos muy pendientes. Se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo y que no tenía hacia dónde ir o dónde reflexionar o decir lo que le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros
- El Real Zaragoza mantiene la confianza en la llegada de Fuoli aunque el Sabadell ascienda a Segunda
- El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia
- La ayuda universal de 200 euros para las familias con hijos que el Gobierno tiene encima de la mesa: 'Es una anomalía en España
- Tobajas y Vadillo serán los líderes del Aragón y el Real Zaragoza descarta por ahora una cesión
- Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, anunciará el lunes las bajas y los primeros fichajes
- Los dos mejores jugadores de Portugal tienen pasado en el Real Zaragoza: han marcado casi 60 goles esta temporada
- Detenidos 24 miembros del Ligallo Fondo Norte por diversos altercados violentos en partidos del Real Zaragoza