El Stadium Casablanca asciende a Liga Femenina 2

El Stadium Casablanca, tras una fase de ascenso casi inmaculada, consiguió ascender a Liga Femenina 2 tras vencer en el partido decisivo al Universidad Deusto Loiola por 63-57 en Jerez de la Frontera, sede del grupo B, compuesto por ocho equipos. La temporada pasada también se ganó sobre la pista el ascenso, pero no pudo culminarlo y este curso ha vuelto a cumplir el primer objetivo de la entidad.

El equipo aragonés llegó al descanso ganando por 23-18 y en el tercer cuarto se igualó mucho el encuentro, tanto que el conjunto vasco se marchó a los últimos diez minutos un punto por encima (43-44).

A siete minutos del final el Stadium Casablanca tuvo un momento complicado en el que perdía por cuatro puntos, pero entonces dos triples consecutivos le dieron la vuelta al electrónico y, en el último minuto, un robo clave que terminó en bandeja fácil y sin oposición sentenció el trabajado ascenso.

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En los tres partidos de la fase de grupos logró vencer dos de los tres partidos, lo que le permitió llegar con vida al decisivo encuentro contra el Loiola al terminar como segundo clasificado de la miniliga. En el primer duelo se impuso con claridad por 60-47 al Alqáceres, en el segundo cayó frente al San Ignacio por seis puntos (66-72) y, en el tercer, ganó por tan solo un punto al Xerez CD, el conjunto anfitrión de la cita, que pese a la derrota subió también a la Liga Femenina 2 (62-61).