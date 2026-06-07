Zaragoza se vuelca en la carrera contra el síndrome de Perthes

La ciudad de Zaragoza se ha volcado una vez más con una causa benéfica. Arcosur ha acogido este domingo una carrera contra la enfermedad conocida como Perthes (síndrome de Legg-Calvé-Perthes), que afecta sobre todo a niños provocándoles problemas basculares en la parte alta de la pierna y cuyo tratamiento implica el seguimiento de manera prolongada.

En una mañana muy entretenida, en especial, para los más pequeños, con esa finalidad altruista como base, cerca de 700 inscritos han participado en una carrera que ha contado con alrededor de 3.000 asistentes. El índice de participación superó las expectativas y obligó a cortar el flujo de inscripciones por exceso de corredores.

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El barrio de Arcosur, habitual protagonista de acciones solidarias, volvió a involucrarse en una jornada lúdico-deportiva en la que el ejercicio físico y la solidaridad brillaron a partes iguales. Además, desde la organización han querido agradecer a la concejal y presidenta del distrito, Ruth Bravo, su asistencia. De igual manera, han expresado su gratitud para con todos los colaboradores e invitan a todos los asistentes a repetir el año que viene.