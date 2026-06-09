FÚTBOL
El Día del Fútbol Base alcanza su edición número 49 con actos en las tres provincias de Aragón
Más de 2.000 niños y niñas participarán en estas jornadas previstas para los días 13 y 14 de junio en Zaragoza y los trofeos también se entregarán en Huesca y Teruel
La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) celebra los próximos días 13 y 14 de junio la 49º edición del Día del Fútbol Base con la participación de más de 2.000 chicos y chicas de toda la Comunidad Autónoma. Así, la Ciudad del Fútbol Aragonés acogerá durante el fin de semana a 130 equipos que jugarán 72 finales de fútbol base y fútbol sala para hacerse con el título de campeones de Copa.
Con este gran evento, la RFAF quiere poner de relieve que, además del valor deportivo, el fútbol es una herramienta social, formadora y educativa a través de la que se construyen valores como el respeto, la convivencia o la superación.
Como ha explicado el presidente de la RFAF, Manuel Torralba, en la presentación del Día del Fútbol Base, “vivir esta gran jornada de convivencia en torno al fútbol nos hace sentir orgullosos del espíritu deportivo de las generaciones más jóvenes. Aunque esto lo vemos cada fin de semana en los campos de toda la Comunidad Autónoma, la reunión de miles de personas que van a llenar los campos federativos en los próximos días refuerza más si cabe nuestros valores”.
Además de los clubes con sus deportistas y equipos técnicos, el Día del Fútbol Base reúne también a miles de personas entre familiares, entrenadores y aficionados. En esta jornada se pone de manifiesto la importancia de este deporte en Aragón ya que mueve a más de 12.0.000 personas cada fin de semana por todo el territorio.
La celebración del Día del Fútbol Base cuenta con el patrocinio de Selvatik, Aura Restaurante y Hospital Viamed Montecanal y el espónsor técnico de Adidas y Fútbol Emotion.
72 finales y entregas de títulos en las tres provincias
Los días 13 y 14 de junio se disputarán en los campos federativos 72 finales de Copas y segundas fases de todas las competiciones. Entre estos, se encuentran los 10 partidos de la última jornada de Debutantes (4 y 5 años) y la última jornada de la Liga Di de personas con discapacidad intelectual.
Además del deporte, se han organizado actividades como juegos de agua, pintacaras y tatuajes o la instalación de una fan zone con pruebas relacionadas con el fútbol.
Como broche final a esta fiesta, el domingo 14 de junio a partir de las 9.30, se realizarán 181 entregas de trofeos a equipos campeones y subcampeones de liga de la provincia de Zaragoza. Los clubes de las provincias de Huesca y Teruel también tendrán sus propias galas: el martes 16 de junio se entregarán 54 trofeos en Huesca y el lunes 22, se realizarán en Teruel 41 entregas a todos los campeones de liga y subcampeones.
El fútbol base en Aragón
Cada fin de semana, unas 50.000 personas están implicadas de forma directa en el fútbol aragonés y se juegan en torno a 40.000 partidos cada temporada. Además, las selecciones regionales reúnen a 1.769 jugadores y jugadoras.
En total, la RFAF gestiona 41.626 licencias de jugadores, 2.268 entrenadores, monitores o preparadores, 664 árbitros, 99 médicos, ATS y ayudantes sanitarios y 3.122 delegados y auxiliares.
Para el desarrollo de su actividad general, la RFAF cuenta con el patrocinio de Vitaldent; BYD Automóviles Sánchez; Ibercaja; Zaragoza Deporte; Turismo de Aragón y Gobierno de Aragón.
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