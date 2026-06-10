BALONCESTO
Se disparan las expectativas con Aday Mara: la NBA le invita al 'green room' del Draft
Ese privilegio se reserva para los jugadores que están llamados a ser elegidos entre los primeros puestos
Se acerca el Draft de la NBA que este año se celebrará el 23 y 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y las expectativas en torno a Aday Mara son cada vez mayores. Desde hace tiempo todos los pronósticos sitúan al aragonés en la primera ronda de elección y todo apunta a que será así. La NBA ha invitado al gigante zaragozano de 2,21 metros al 'green room' o sala de espera, lugar de privilegio al que son llamados aquellos jugadores con altas probabilidades de estar entre lor primeros elegidos.
Según el periodista especializado Jeremy Woo, la NBA ha hecho llegar una primera ronda de invitaciones a catorce jugadores: AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cam Boozer, Caleb Wilson, Keaton Wagler, Mikel Brown Jr., Darius Acuff Jr., Aday Mara, Karim López, Kingston Flemings, Nate Ament, Brayden Burries, Christian Anderson Jr. y Labaron Philon.
Todos ellos están invitados a seguir el Draft en esa 'green room' o sala de espera a la que solo se llama a los jugadores que se espera que entren en la 'lottery pick', la lotería de los primeros 14 elegidos.
En la última simulación llevada a cabo por el medio especializado The Athletic, y recogida por la propia NBA, Aday Mara aparece en el número 8 elegido por los Atlanta Hawks. "Los Hawks necesitan un base titular, pero he oído hablar más de pívots cuando se les pregunta sobre qué planean hacer con la selección número 8. También han explorado posibles intercambios para bajar posiciones en el draft y así acumular activos, algo que no debería sorprender, ya que el presidente de operaciones de baloncesto, Onsi Saleh, es considerado uno de los mejores estrategas a largo plazo de la Liga", señala The Athletic.
Aday Mara ha hecho historia al convertirse en el primer español que conquista la NCAA con Michigan en la que ha sido su tercera temporada universitaria tras abandonar abruptamente el Casademont Zaragoza. Desde el final de la temporada se encuentra en Los Ángeles entrenando con diferentes franquicias de cara a este Draft en el que se consagrará como el primer jugador aragonés que llega a la mejor Liga del mundo.
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