La SD Huesca hace oficial el fichaje de Pascu Alba para el centro del campo de Jardiel

La dirección deportiva de la SD Huesca continúa moviéndose y este miércoles lo ha hecho con un nuevo fichaje, el cuarto hasta la fecha, que llega para reforzar el centro del campo del equipo de Raúl Jardiel. José Pascual Alba Pascu, nacido en Santa Pola (Alicante) en el año 2000, llega procedente del Racing de Ferrol para convertirse en la siguiente pieza del puzle del conjunto azulgrana en Primera RFEF. El jugador coincidió una temporada en el Arenteiro con el nuevo técnico oscense.

Pascu juega como centrocampista ofensivo, aunque puede desempeñar su juego en varias posiciones, incluyendo la del extremo derecho. El futbolista, en la línea de los otros dos fichajes realizados, cuenta con experiencia en la categoría de bronce tras haber disputado más de 70 partidos en Primera Federación, con los dos conjuntos gallegos en los que ha militado, y más de 50 en la antigua División B, con el Valencia Mestalla, en cuya cantera se formó y donde fue internacional con la selección española sub-18.

Tras su salida del conjunto che dio el salto al fútbol internacional, jugando en el Den Haag de la Primera División de Países Bajos, además de en el Dordrecht y en el Almere City, todo ello antes de recalar en el Arenteiro de Jardiel. A su regreso a España, destacó como una de las revelaciones de la categoría sumando 8 goles y 6 asistencias. Este año ha anotado 6 goles en 35 partidos.

Pascu Alba se convierte así en la cuarta entrada de cara al mercado de fichajes de este verano, después de que se anunciaran dos incorporaciones procedentes de la Cultural y Deportiva Leonesa, ambas para la zaga, y un portero del Real Murcia, todos ellos con experiencia en Primera RFEF. El primero en anunciarse fue el central Quique Fornos. Le siguió el venezolano Víctor García (Venezuela, 1994) para ocupar el lateral derecho, tieniendo a sus espaldas 90 partidos en la tercera división española y más de 2.000 minutos la pasada temporada en Segunda División. El último en hacerse oficial fue el meta Gianfranco Gazzaniga, que cubre la sensible baja de Dani Jiménez tras su decisión de salir.