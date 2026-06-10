Zaragoza tiene más habitantes que dos países que jugarán por primera vez el Mundial

Zaragoza no va a estar en el Mundial 2026, pero sus cifras de población permiten hacer una comparación tan curiosa como llamativa. Mientras los operarios trabajan a destajo para que la Nueva Romareda esté lista para la próxima cita mundialista de 2030, un sorprendente dato sobre la ciudad destaca durante los últimos días de preparación de todas las selecciones. Zaragoza tiene más habitantes que dos de los países que se van a estrenar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Cánada y México: Cabo Verde y Curazao.

El dato resulta especialmente sorprendente porque ambas selecciones se han aprovechado del aumento de número de participantes de 32 a 48 selecciones para hacer historia y estrenarse en la competición. Cabo Verde hará su debut en el Mundial contra la propia España el próximo lunes tras firmar una clasificación histórica en África mientras que Curazao se ha ganado el corazón de todos los aficionados del mundo tras haber logrado el billete para la cita con una población muy reducida.

Las obras de la nueva Romareda tienen 190 operarios trabajando a destajo. / Pablo Ibáñez

La comparación demográfica deja una imagen muy potente de la que salen beneficiados los dos países. Zaragoza, como ciudad, supera ampliamente a Curazao y también a cabo verde. Según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), Zaragoza contaba en enero de 2026 con 701.299 habitantes convirtiéndose en la cuarta ciudad de España por delante de Sevilla. Los vecinos todavía son más si se atiende a las cifras del padrón municipal que dictaminó a finales de 2025 un total de 727.000 vecinos.

Por ejemplo, Cabo Verde supera el medio millón de habitantes (524.000 según el Banco Mundial en 2024) mientras que Curazao solamente cuenta con 156.000 habitantes. Es decir, Zaragoza tiene más población que cada uno de estos dos territorios por separado. Y la comparación todavía llama más la atención si se suman ambos: Cabo Verde y Curazao reúnen alrededor de 681.000 habitantes, una cifra que también queda por debajo del padrón municipal más reciente de Zaragoza.

Scouting para encontrar jugadores

Con tan poca población, ambas selecciones han tenido que hacer un gran trabajo de scouting para poder formar un equipo competitivo que haya logrado su clasificación para el Mundial. Cabo Verde ha aprovechado la influencia portuguesa para llamar a filas a futbolistas nacidos en Europa con una trayectoria más que interesante en el fútbol europeo como Jovane Cabral, Garry Rodrigues, Ryan Mendes o Sidney Lopes Cabral.

Los Tiburones Azules nunca habían disputado una fase final y selló su billete a Estados Unidos gracias a una brillante victoria en casa frente a Eswatini. Cabo Verde comparte grupo con España, Uruguay y Arabia Saudí por lo que sueña con clasificarse siendo uno de los mejores terceros.

Todavía es más llamativo el tema de Curazao, un pequeño país caribeño que ha asentado su éxito futbolístico gracias a su estrecha relación con Países Bajos. Y es que muchos de sus jugadores son incluso internacionales en categorías inferiores por Holanda, pero decidieron representar al país de sus padres o sus abuelos cuando les dieron la oportunidad.

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La selección caribeña, dirigida por el experimentadísimo Dick Advocaat, tiene jugadores con bastante nombre en el fútbol europeo como Chong, los hermanos Bacuna, Locadia o Bazoer. Sin embargo, Curazao tendrá muy complicado incluso puntuar en un grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.