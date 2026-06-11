El deporte aragonés llora la muerte de un joven jugador de fútbol sala de 20 años: "Tu recuerdo será eterno"

El fútbol sala aragonés está de luto por la muerte de Sergio Domingo Serrano. El joven futbolista, jugador del CD Pinseque formado en la cantera del CD Prados del Rey, llevaba varios años luchando contra el cáncer y falleció este miércoles a la edad de 20 años. Ambos clubs en los que jugó Sergio, además del entorno de ambos que se ha volcado tras conocer la noticia, se han despedido de él.

El primero en hacerlo fue el Pinseque, que comunicó su pesar en una publicación en sus redes sociales: "Con inmensa tristeza, el Club Deportivo Pinseque lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio Domingo Serrano, a la edad de 20 años, tras una valiente y dura lucha contra el cáncer".

En el texto, el club remarca que Sergio estará siempre en la memoria de sus seres queridos. "Hoy, toda la familia del Club se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos. Sergio, tu fuerza fue un ejemplo, tu recuerdo será eterno. Descansa en paz", concluye.

Poco después, trasladaba sus condolencias el Prados de Rey. "Ayer durante el partido de nuestro equipo Benjamín recibimos una de esas noticias que nunca quieres oír... en ese momento te das cuenta de que ganar o perder, los aciertos o los fallos, llegar a una final o no... todo eso carece de importancia...", comienza el escrito.

La entidad asegura que el joven era una persona muy amada por su entorno. "Ayer se fue Sergio, un chaval muy querido por todo el mundo porque era un tío genial... Sergio empezó a jugar a fútbol en nuestro Club de pequeño y tras varios años, cuando parecía que volvía a estar bien, la Temporada pasada volvió a jugar con nosotros... no os podéis imaginar la alegría que nos daba volver a verlo jugar...", añaden.

Por último, se despiden acordándose antes de los más allegados de Sergio: "Por desgracia, tras luchar muchos años contra su enfermedad, ayer nos dejó... Desde aquí queremos trasladarle nuestro más sincero pésame a su familia y amigos. D.E.P. SERGIO".