El mejor once con los descartados del Mundial 2026

En cada Mundial, las convocatorias generan ilusión y polémica a partes iguales. 2026 no ha sido una excepción. Mientras muchos jugadores cumplirán su sueño de representar a su país en la máxima competencia del fútbol, otros se rompieron en mil pedazos al no ver su nombre en las listas definitivas.

Hay futbolistas que se pierden la cita por lesión, pero otros por decisión técnica. Estas ausencias son las que suelen causar polémica, sobre todo cuando se trata de futbolistas reconocidos o con gran trayectoria. Y en 2026, los 'descartados' podrían conformar un equipo de ensueño. Lo analizamos a continuación.

Portero: Lucas Chevalier (Francia - Paris Saint-Germain)

La aventura de Lucas Chevalier en el PSG no ha ido como se esperaba. De debutar conquistando un título, la Supercopa de Europa, a no contar para nada para Luis Enrique. El ex del Lille estaba llamado a ser el portero del futuro en la Francia de Didier Deschamps, pero la realidad, muy distinta, está siendo mucho más cruel para él.

Chevalier, portero del PSG / EFE

Chevalier seguirá el Mundial 2026 desde casa. El portero titular de 'Les Bleus' es Mike Maignan y el suplente Brice Samba. Deschamps no quiso llevárselo como tercer guardameta.

Lateral derecho: Jeremie Frimpong (Países Bajos - Liverpool)

La ausencia del lateral del Liverpool fue impactante. Nadie esperaba que se quedara fuera de la lista de Ronald Koeman. Tampoco él mismo, que pidió en una entrevista días antes de que se oficializara la convocatoria que su entrenador convocara a Memphis Depay.

Jeremie Frimpong, lateral diestro del Liverpool / EFE

Casualidades del destino, Koeman optó por llamar al jugador de Corinthians, recién recuperado de una lesión, pero prescindió del jugador del Liverpool. Dumfries y Timber son los laterales diestros que ha citado.

Defensa central: Dean Huijsen (España - Real Madrid)

El ex del Bournemouth empezó su etapa en el Real Madrid convenciendo, hasta tal punto que pronto De la Fuente le dio galones para liderar la defensa de España junto a Aymeric Laporte. La irregularidad en su rendimiento a lo largo de la temporada, algunos pecados de juventud y la inestabilidad deportiva en el Santiago Bernabéu le han acabado pasando factura.

Dean Huijsen of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Huijsen no aceptó su ausencia de buen grado, con unos mensajes en clave en sus redes sociales, aunque posteriormente acabó reculando. Pau Cubarsí, Eric Garcia, Marc Pubill y Aymeric Laporte se repartirán el eje de la retaguardia española en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Defensa central: Sven Botman (Países Bajos - Newcastle)

Sorprende que un central de su jerarquía no forme parte de la convocatoria de Países Bajos. Sven Botman, salvo unos problemas físicos que le obligaron a frenar en el último tramo de 2025, ha sido el jefe de la zaga del Newcastle.

Sven Botman, jugador del Newcastle / OLIVIER MATTHYS / EFE

Aun así, sus prestaciones no han sido suficientes para llamar la atención de Ronald Koeman, que ha optado por la veteranía de Van Dijk y Aké, junto a dos jóvenes consolidados como Van den Ven y Van Hecke.

Lateral izquierdo: Eduardo Camavinga (Francia - Real Madrid)

A Didier Deschamps no le tembló el pulso con Eduardo Camavinga. El seleccionador francés ha optado por una lista corta de centrocampistas, con apenas cinco futbolistas para esa posición.

El futuro de Camavinga en el Real Madrid está en el aire / EFE

Ni la polivalencia de Camavinga le valió para tener hueco en la convocatoria, ya que en muchos partidos del Real Madrid el jugador se ha desempeñado con buena nota en el lateral izquierdo.

Centrocampista defensivo: Éderson (Brasil - Atalanta)

En la agenda de media Europa, con el Atlético de Madrid y Manchester United siguiéndole los pasos, el trabajo de Éderson en la Atalanta no se ha visto recompensado con una convocatoria de Carlo Ancelotti.

Éderson, objetivo del Atlético / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

El seleccionador de la 'verdeamarela' ha escogido un perfil de mediocentro más destructor y con más recorrido campo-campo, al estilo de Bruno Guimaraes o Casemiro, donde la capacidad creativa de Éderson -no exenta de sacrificio en cobertura- no ha tenido cabida en la lista defensiva de Carletto.

Mediocentro: Adam Wharton (Inglaterra - Crystal Palace)

Seguramente, Tuchel no vio la final de la Conference League, porque el nivel que mostró Adam Wharton estaba muy por encima del resto. El centrocampista del Crystal Palace jugaba a otro ritmo, adueñándose de la medular con una facilidad pasmosa.

El jugador del Crystal Palace Adam Wharton levanta el trofeo tras proclamarse vencedor de la Conference League / EFE/EPA/RONALD WITTEK

Pese a ello, su temporada no ha llamado la atención del seleccionador de los 'Three Lions', que optó por Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo y Morgan Rogers para completar su sala de máquinas.

Mediocentro: Phil Foden (Inglaterra - Manchester City)

Otra de las grandes ausencias de Inglaterra en este Mundial será la de Phil Foden. El futbolista del Manchester City no ha brillado como en otras temporadas y sobre el campo no desprende el brillo de siempre, pero sí que es cierto que terminó el curso a buen nivel.

Foden, autor de dos goles en la victoria del City frente al Fulham / @PhilFoden

Su zurda es única, igual que su talento y su visión de juego. Es un jugador que derrocha calidad, último pase y disparo. Tiene gol y una genialidad suya puede romper cualquier partido. No obstante, según la meritocracia de Tuchel, deberá perderse la oportunidad mundialista.

Extremo derecho: Cole Palmer (Inglaterra - Chelsea)

Solo Thomas Tuchel sabe por qué no convocó a Cole Palmer para el Mundial 2026. El atacante del Chelsea, quizás el más creativo y talentoso de su generación, se ha quedado sin premio tras una temporada irregular en el Chelsea, donde los cambios de entrenador y sistema le acabaron afectando en lo que al fin y al cabo es su principal baza: pisar área apareciendo desde la segunda línea.

Cole Palmer, durante la temporada con el Chelsea / EFE

Delantero centro: Joao Pedro (Brasil - Chelsea)

Ancelotti pasó olímpicamente de él para traer, en su lugar, a un Neymar que no ofrece garantías competitivas. De hecho, se volvió a lesionar. Un 'palo' anímico importante para el delantero 'blue', que cuajó una gran temporada en su primer curso en el Chelsea y la Premier League.

João Pedro, el delantero del Chelsea lo pondrá todo de su parte para fichar por el Barça / PETER POWELL

Extremo izquierdo: Karim Adeyemi (Alemania - Borussia Dortmund)

Nagelsmann cuenta con mucho talento arriba en su Alemania. Por eso prescindió de la velocidad y determinación de un Karim Adeyemi que no ha rendido al nivel esperado para 'colarse' en la lista de la Mannschaft.

DORTMUND (Germany), 21/09/2025.- Karim Adeyemi of Dortmund celebrates scoring the 1-0 goal during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and VfL Wolfsburg in Dortmund, Germany, 21 September 2025. (Alemania) EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

El jovencísimo Lennart Karl, que también puede jugar de mediapunta, le 'robó ' su sitio en la lista de 26 tras una irrupción brillante en el Bayern Múnich. No obstante, una lesión de última hora lo sacó de la convocatoria para cederle su lugar al futbolista de RB Leipzig, Assan Ouédraogo.

Las ausencias por decisión técnica forman parte del fútbol y demuestran lo difícil que es confeccionar una selección para un torneo tan importante. Aunque algunos jugadores queden fuera y eso genere debate entre los aficionados, el entrenador debe elegir a quienes mejor encajen en su idea de juego y en el momento del equipo.

Noticias relacionadas

¿Serían capaces de ganar el Mundial?