El presidente del Tudelano, investigado por intento de amaño de varios partidos entre los que está el duelo ante el Ejea

El expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro, está siendo investigado por el Tribunal de Instancia de Tudela por un presunto intento de amaño de partidos correspondientes a la recién finalizada la temporada y que implicaría a un equipo aragonés: la SD Ejea. Según las investigaciones, el que fuera máximo directivo del club habría ofrecido pagos a jugadores de dos equipos durante la presente temporada.

En un comineado emitido este miércoles, el club niega su participación o conocimiento en ninguno de los hechos y confirma que, en caso de confirmarse, castigará a los implicados. "Desde nuestro club queremos expresar lo siguiente: Que la SD Ejea es completamente ajena a este supuesto suceso. Somos un club honrado que jamás ha competido al margen de la legalidad y así seguirá".

Además, la entidad se muestra dispuesto a colaborar con las distintas partes para esclarecer los hechos. "Si existe la implicación de algún jugador en esta supuesta ilegalidad, desde el club se tomarán todas las medidas legales pertinentes para llegar hasta el final. No dejaremos que nada ni nadie manche nuestro escudo y nuestra historia. Nos ponemos en manos de las autoridades para colaborar en todo lo que sea posible", asegura el escrito.

Por último, el Ejea muestra en su comunicado el deseo de que la investigación sirva para dejar limpio y libre de sospechas el escudo. "Todos los que formamos la Sociedad Deportiva Ejea, con el presidente don Salvador Mateo a la cabeza, queremos que se desvele la verdad sobre el caso mencionado y que nuestro honor y reputación no sean puestos en duda".

El club navarro ha militado este curso en el Grupo 2 de Segunda RFEF, donde ha competido, además del equipo de las Cinco Villas, contra otros tres aragoneses: el Utebo, el CD Ebro y el Deportivo Aragón. Tras quedar quinto en Liga, el Tudelano cayó en la primera ronda del playoff de ascenso a Primera Federación ante el Real Oviedo Vetusta, del Grupo 1, siendo el encuentro de ida de esta eliminatoria el otro duelo que estaría bajo sospecha.

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Además, según apunta el auto judicial, el Ribera Navarra, equipo de fútbol sala del club, estaría también en el punto de mira de la Justicia por posibles irregularidades en 2024, en un final de campaña en el que obtuvo la permanencia en Primera División en la última jornada.