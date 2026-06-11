La Universidad de Zaragoza premia a la sección de deportes de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

La Universidad de Zaragoza celebró este jueves, en el edificio del Paraninfo, el acto de entrega de trofeos y distinciones a deportistas de la Universidad de Zaragoza participantes en las competiciones y campeonatos del curso 2025-2026, así como a deportistas y entidades que han destacado por sus méritos o trayectoria deportiva. Entre ellos, la Universidad concedió el Trofeo Pepe Pardos a la promoción deportiva a la sección de deportes de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en reconocimiento a los casi 36 años de trayectoria acercando la actualidad deportiva a todos los aragoneses.

Recogieron el premio el director de la publicación, Ricardo Barceló, y la jefa de deportes, Raquel Machín, quienes agradecieron el reconocimiento a la universidad y destacaron la labor informativa en esta temporada tan complicada para algunos deportes de élite, además de recordar a todas las personas que han formado parte de esta sección a lo largo de su historia. Durante todo este tiempo el rigor y la profesionalidad han sido las maneras de acercar el deporte a todos los aragoneses, conectando cada mes con medio millón de navegadores únicos y sumando más de dos millones y medio de páginas vistas al mes.

Además, la gala premió también a los mejores deportistas universitarios, a todos los que han brillado en los Campeonatos de España Universitarios y también más allá de las fronteras nacionales. El esfuerzo y éxito del estudiantado que ha logrado subir al pódium en los diferentes campeonatos fue reconocido con una mención especial. Trofeo Rectora 2025-2026. El acto se abrió con la entrega del Trofeo Rectora al Centro Universitario de la Defensa, flamante vencedor de la presente edición por obtener, con sus 15 equipos y sus 293 participantes, los mejores resultados deportivos y de participación en la presente edición.

Ricardo Barceló, Raquel Machín y la viuda de Pepe Pardos, que da nombre al trofeo. / PABLO IBÁÑEZ

Este año, la Gala del Deporte Universitario adquiere un significado especialmente emotivo, ya que en este curso 2025-26 se estrena oficialmente la denominación de Campeonato de la Universidad de Zaragoza - Trofeo Rectora.

El acto sirvió también para la entrega de los Trofeos Pepe Pardos, que reconocen el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de personas o entidades vinculadas con la Institución y el deporte en general. En categoría universitaria femenina la galardonada fue la estudiante del Grado de Ingeniería Informática de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, Greta Guerrero Sham. En categoría universitaria masculina, el galardón fue para el estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, Mohamed Amine El Hamadni.

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En la categoría de promoción deportiva, el galardonado fue el actual Director General de la fundación Deporte Joven, dependiente del Consejo Superior de Deportes, Aitor Canibe Sánchez, por su trayectoria en la promoción del deporte universitario en organismos nacionales e internacionales y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, por sus 35 años de información deportiva.