Javi Suárez, ex del cuerpo técnico del Real Zaragoza, coge las riendas del Utebo

El Utebo ha anunciado este viernes a su primer entrenador de cara a un nuevo proyecto en Segunda RFEF que tendrá por objetivo volver a luchar por el ascenso a la tercera división del fútbol español. Javi Suárez, viejo conocido del Real Zaragoza tras una larga estancia en su cuerpo técnico en varias de sus etapas recientes, será el encargado de guiar al conjunto aragonés el próximo curso.

Suárez se sienta en el banquillo de Santa Ana después de un año en el que han pasado dos entrenadores por la localidad zaragozana. Juan Carlos Beltrán, a quien el conjunto blanquillo quiso fichar una vez terminada la campaña para dirigir al filial, el Deportivo Aragón, en su intento de regreso a Segunda RFEF, fue el que estuvo al frente del Utebo hasta su salida el 30 de diciembre, a la que acompañó la del director deportivo, Alberto Monsalvo.

Le sucedió en el cargo Juan Casajús, que mantuvo al equipo en la zona alta de la clasificación en el Grupo 2 de Segunda Federación y logró la clasificación para el playoff de ascenso, en el que cayó eliminado en primera ronda ante el Águilas. El pasado lunes, el Utebo se despidió de él agradeciendo su estancia en el club.

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La entidad ha dado la bienvenida a Javi Suárez en una publicación en su cuenta de Instagram en la que también ha expresado su deseo de mantener el buen rendimiento deportivo de estos años atrás: "Hoy comienza un nuevo camino juntos, con la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel y continuar haciendo crecer al Utebo FC dentro y fuera del terreno de juego".