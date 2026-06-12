Joan Garcia: "Ojalá pudiera igualar a Víctor Valdés"

Joan Garcia comparece en la Baylor School tranquilo y relajado después de una sesión de entrenamiento bajo un sofoco terrible. El portero internacional español atiende a Prensa Ibérica mientras intenta quitarse de encima las moscas y mosquitos que le persiguen durante toda la entrevista en un clima casi tropical.

¿Qué tal sus primeros días con la selección?

Todos me han recibido muy bien, muy cómodos y con ganas de que empiece el primer partido.

Se decía que daba miedo convocar a Joan Garcia porque era el portero titular del Barça y llegaba aquí en un segundo plano. ¿Cómo lo ha gestionado?

Desde dentro es diferente a lo que se diga fuera o en la prensa, se lleva con naturalidad, centrado en el Barça y mejor si llegaba la llamada.

¿Qué es lo que más la ha llamado la atención de aquí?

¡El calor! Es complicado y lo que más me ha gustado es la afición, sobre todo en México, fue increíble. Se respira mucho lo que significa un Mundial.

Joan Garcia, en las instalaciones de la Baylor School durante la entrevista. / PABLO GARCÍA

¿Qué tal la relación con los otros dos porteros?

Además de dos grandes porteros, son dos grandes personas. Hay mucha exigencia para los tres.

Respecto la última convocatoria se ha caído Álex Remiro, que ahora suena para el FC Barcelona, ¿qué puede decir de él?

Es un porterazo, siempre lo he dicho. Es uno de los que más me gustan de la Liga, lo que pase en el club se verá después. Ahora hay que estar centrado en la selección y ya se verá lo que pasa después.

¿Qué piensa cuando ve que en todas las quinielas se sitúa Unai Simón como el portero titular?

Lo llevamos con naturalidad. Solo puede jugar un portero. Al que le toque jugar ha de darlo todo y el resto, apoyar desde fuera, que es muy importante.

¿Lo más importante es sumar y hacer grupo?

El grupo es lo más importante. Hay que estar unidos. Esto es muy largo y cada uno debe aportar desde el sitio que le toque.

¿Pero uno no se puede resignar a no jugar nunca?

Claro, todo el mundo quiere jugar. No podemos jugar todos. Al míster le gustaría que jugáramos todos a la vez, pero no se puede. Intento aportar desde donde toque, en el campo o no.

Luis de la Fuente habla con Joan Garcia en un entrenamiento de la selección española. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

¿Cómo ve al equipo de cara al Mundial?

Llevamos unos días aquí para adaptarnos al cambio de hora: ahora toca descansar, dormir bien, estar muy concentrados, con mucha intensidad y muchas ganas de jugar los próximos partidos.

¿Se ve reflejado con Víctor Valdés, al que también le costó entrar en la selección y luego lo ganó todo?

Ojalá consiga lo mismo que él, que lo consiguió todo. Yo estoy muy contento de estar aquí y con ganas de disfrutar llegando lo más lejos posible

¿Cómo ve a Lamine Yamal?

Lo veo bien, cumpliendo plazos, poco a poco va entrando con nosotros. Es positivo para él para sentirse con el equipo al cien por cien, estará listo para el debut.

¿El equipo tiene gol, pese a faltarle un gran nombre de '9'?

Yo creo que sí. Lo más importante es el equipo, cómo se juega. Hay días que entra todo, otros no entran tanto. Lo importante es que jugamos bien, sabemos llegar al área con ocasiones y hay jugadores arriba con capacidad de marcar goles. Tienen olfato y están enchufados. Son buenísimos.

Veo que no le da miedo decir que venimos a ganar el Mundial.

Es lo importante, darlo todo para conseguirlo. Luego se tiene que demostrar en el campo y con muchas ganas de que empiece.

"Ojalá consiga lo mismo que Víctor Valdés, que lo consiguió todo. Yo estoy muy contento de estar aquí y con ganas de disfrutar llegando lo más lejos posible"

Szczesny se abalanza sobre Joan García en la celebración de la conquista de la Liga tras la victoria sobre el Madrid. / Jordi Cotrina / EPC

¿Qué me destacaría de Unai Simón?

La seguridad que transmite al compañero. La tranquilidad de un portero es muy importante para los compañeros.

¿De David Raya?

Es el tipo de portero que más me gusta. El que intenta ayudar en todo lo que pueda al equipo, con balón, sin balón, juego aéreo. Es muy completo, activo y me gusta.

¿Joan García qué suma?

Intento ser muy activo. Ayudar en todo lo que puedo, no solo en la portería sino en muchos ámbitos.

¿Le ha dado muchas vueltas a la jugada de Riazor con el gol que le marcó Irak?

No, qué va. Al final es un gol que puede pasar. No me esperaba ese tiro. Lo más importante es el equipo. Sería un error darle muchas vueltas o fustigarme por ello. Lo más importante es el equipo y estar bien para ellos.

Joan Garcia, durante el partido frente a Irak previo al Mundial, disputado en A Coruña. / ANDER GILLENEA / AFP

¿El gol de Riazor? No me esperaba ese tiro. Lo más importante es el equipo. Sería un error darle muchas vueltas o fustigarme por ello"

¿Tiene la sensación de que en cada partido pasa un examen especial por ser el portero del FC Barcelona?

En el Barça tienes más expectación, te sigue más gente, pero ello no tiene que ser negativo. Es positivo que haya este sentimiento hacia uno.

Se le ve tranquilo.

Sí, intento serlo. También hay momentos de todo. Estamos habituados a la presión. En el Barça se refleja más en todo el mundo. En todos los equipos tienes exigencia. Es algo que tienes desde que empiezas en este mundo.

Si aguantó todo lo que le pasó en el estadio del Espanyol, debe de poder con todo...¿trabaja su fuerza mental?

No, se trata de visualizar lo que te vas a encontrar, para cuando llegue el partido estaré preparado.

¿Nota mucho cambio con el entrenador, de ser el número uno para Hansi Flick a tener que ganarse el puesto aquí con De la Fuente?

Para nada. En el fútbol solo pueden jugar once, en el entrenamiento hay un gran nivel, damos lo mejor de cada uno para el equipo luego el entrenador es quien decide y quién no.

Ter Stegen y Joan Garcia, en el calentamiento previo al partido de Copa frente al Racing de Santander. / Dani Barbeito / SPO

En el Barça también tiene mucha exigencia con 'Tek' y Ter Stegen de competencia, no está mal tampoco.

No. Hace que compitas, entre comillas, y compartir vestuario es muy positiva. La exigencia es buena y si tienes buena relación fuera del campo, como es el caso aquí o en el club, todo va bien.

¿Les afectó la lesión de Ter Stegen?

Es una pena que se pierda el Mundial por una lesión. Tenía continuidad, jugaba muy bien y habría estado en el Mundial. Es una putada, son cosas que por desgracia están en el fútbol.

¿Se puede explicar alguna anécdota de 'Tek' o todas son prohibidas?

Hay muchas. Es una persona muy divertida. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y ojalá siga así. A cualquiera le cae bien Tek.

"Es una pena que Ter Stegen se pierda el Mundial por una lesión. Tenía continuidad, jugaba muy bien y habría estado. Es una putada, son cosas que por desgracia están en el fútbol"

¿Cómo mata el tiempo en la selección?

Siempre hay algo que hacer, sesión de vídeo, ir al gimnasio, sauna, piscina. En ratos más muertos jugamos a la play, al ping-pong o al billar.

¿Quién le ha sorprendido más en esta concentración?

A todos más o menos les conocía. No había coincidido con Fabián. Entrenando es un crack. Desde fuera no se le da mucha importancia, pero lo ves competir y es distinto.

¿A Gavi hay que frenarlo mucho? El míster dijo que era el juguete de la selección...

No, no hay que frenarlo. Le gusta hacer bromas con todo el mundo, es muy intenso y esto es positivo, no hay que cambiarlo para nada.