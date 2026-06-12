El Wanapix y el Intersala 10, a dos pasos y medio de lograr el ascenso a Primera División

Tanto el Wanapix como el Intersala 10, equipos masculino y femenino de fútbol sala, se encuentran a solo dos pasos, es decir, una eliminatoria de ida y vuelta, de lograr el ascenso a la Primera División.

Los aragoneses, que sueñan con el regreso a la máxima categoría del fútbol sala español tan solo un curso después, reciben a las 20.00 horas en el pabellón Siglo XXI al CFS Zambú Pinatar. El conjunto murciano quedó tercero en Liga, a 9 puntos del Wanapix, y eliminó en la primera ronda de la fase de promoción al Málaga, tercero. Los locales quieren hacer valer el factor cancha para ponerse por delante de cara a la vuelta a domicilio en una eliminatoria al mejor de tres.

Por su parte, el Wanapix Aldelís Intersala 10 afronta la ronda idéntica de su playoff ante el Marín Futsal, aunque lo hace sin el factor cancha y viajando a Pontevedra para un encuentro que disputará a las 18.30 horas.

Las de Nano Modrego demostraron su deseo de lograr el acceso a la categoría de oro en la que es su segunda fase de promoción consecutiva, después de quedar primeras en la clasificación del Grupo B de una Liga en la que no existe el ascenso directo, con una remontada de mucho mérito y 4 goles de desventaja ante el Segasola (5-1 y 8-2).

El Marín Futsal, en cambio, quedó tercero en la tabla del Grupo A y ganó los dos enfrentamientos de la primera ronda al Puertollano por una ventaja de tan solo un gol en ambos.