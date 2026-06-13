Más de 2.000 niños se citan en la primera jornada del Día del Fútbol Base en Aragón
El calor fue el gran protagonista en este sábado de mucho fútbol formativo en todas la categorías de hierba y sala
La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) celebra durante este fin de semana la 49ª edición del Día del Fútbol Base con la participación de más de 2.000 chicos y chicas de toda la región en más de 100 partidos entre el sábado y el domingo.
Entre estos dos días de convivencia, actividad social y deportiva y mucho fútbol, en torno a 130 equipos de todas las categorías de ámbito formativo y de toda la región juegan 72 finales, tanto en hierba como en fútbol sala, para hacerse con el título de campeones de Copa.
En un primer día marcado por las altas temperaturas, y de cara a un segundo con calor similar, en especial a las horas centrales del día, la Ciudad del Fútbol Aragonés Óscar Fle (los campos de la RFAF en el barrio del Actur de Zaragoza) acoge la gran mayoría de estos encuentros celebrados dos largas e intensas jornadas.
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