El Barça blinda a Gorka Buil y Samu Borniquel, dos ex del Real Zaragoza: dos centrocampistas de la Masia con un futuro ilusionante

Sigue la operación blindaje de la generación del 2010. El Barça está renovando a la mayoría de la plantilla que entrena David Sánchez y dos de los últimos en firmar su primer contrato profesional son Gorka Buil y Samu Borniquel. Ambos dejaron el Real Zaragoza en cadetes, en 2024, lo que provocó el enfado del club aragonés y el veto a los ojeadores del Barcelona en la Ciudad Deportiva y a la agencia de ambos jugadores, Bahía Internacional, además de vetar al Betis y al Real Madrid, que ese verano también ficharon a otros jóvenes talentos de la cantera. La medida se levantó hace solo unos meses.

Samu Borniquel es un '6' muy elegante y creativo que puede jugar de central e incluso de interior. Gorka Buil es un mediapunta que se adapta a las demarcaciones de interior, extremo e incluso ha ejercido de falso nueve.

Ambos centrocampistas son dos joyas que el club blaugrana captó del Real Zaragoza en el verano del 2024. Los dos son futbolistas que en el conjunto aragonés prometían mucho y en el Barça están confirmando su inmenso talento.

Samu ha despuntado en el Cadete B y en el Sub-16 e incluso ha debutado con el Juvenil B. Gorka ya pasó directamente al Cadete A y esta temporada ha despuntado en el Juvenil B y se ha ganado minutos en el Juvenil A.

Gorka Buil es muy potente. Aunque puede ejercer de '7' y como falso nueve los técnicos entienden que su mejor demarcación es la de interior creativo. A Gorka le gusta desengancharse de la base de la jugada y ser un enlace entre el centro del campo y la delantera. Su rol podría ser similar al que ejercen en el primer equipo Fermín o Dani Olmo. Gorka es un mediapunta muy intenso y con grandes dosis de virtuosismo técnico.

Gorka está actualmente recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la que fue operado. La previsión es que pueda regresar a los terrenos de juego a principios de octubre.

Gorka Buil jugó esta última temporada 17 partidos con el Juvenil B y seis partidos con el Juvenil A. En estos encuentros repartió numerosas asistencias y anotó cuatro goles. En el curso pasado había anotado ocho dianas con el Cadete A. Todo indica que esta temporada alternará entre los dos equipos juveniles del club.

Gorka es un jugador con una actitud y unas ganas de mejorar únicas que nos hacen pensar que puede tener un recorrido muy interesante en la élite. Su perfil de jugador técnico, competitivo y con gol guarda algunas similitudes con Fermín aunque en algunos detalles se asemeja a Gavi.

Samu Borniquel es uno de los mejores proyectos de mediocentro de toda La Masia. Su manera de interpretar la función de '6' está solo al alcance de los elegidos. Siempre bien posicionado, no pierde un balón y se harta de recuperarlos. Su capacidad para distribuir la pelota es fantástica tanto en corto como en largo.

Samu además es capaz de conducir el balón y superar líneas al estilo Frenkie De Jong. Cuando se acerca al área dispone de una gran visión para acertar con pases de mérito y destaca por un chut exterior muy preciso.

Cuando David Sánchez lo ha utilizado de central o como interior derecho, el centrocampista aragonés también ha rendido de maravilla. Fino, elegante y con una intención clara en todo lo que hace su condición de centrocampista 100% Barça es indudable.

Es de ese tipo de medios que juega con la cabeza levantada y parece que ejecute todas las acciones sin apenas dificultades. La simplicidad y efectividad de su juego nos hace pensar en un 'mini Busquets'.

Además de Samu y Gorka que llegaron del Zaragoza hace dos veranos, esta generación del 2010 cuenta con Hugo Garcés, otro centrocampista aragonés completísimo. Este trío de jugadores maños puede hacer historia en el Barça.

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El club blaugrana ha renovado a todos ellos que sueñan con seguir creciendo en la mejor cantera del mundo.Si siguen evolucionando no tardarán en llamar a la puerta del primer equipo barcelonista. Calidad y carácter no les falta.