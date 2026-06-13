El Centro Natación Helios reconoce a sus deportistas más destacados de la temporada 2025

El CN Helios celebró este viernes la Gala del Deporte 2026, una cita ya consolidada en el calendario social y deportivo de Zaragoza que sirvió para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los éxitos conseguidos por sus deportistas a lo largo de la temporada 2025. La ceremonia contó con la presencia de representantes institucionales, patrocinadores, deportistas, familiares y miembros de las distintas secciones deportivas del Club.

El acto fue inaugurado por el presidente del Helios, Francisco Eduardo García Vicente, quien destacó el papel que desempeña el deporte como herramienta de formación, convivencia y superación personal, agradeciendo además el compromiso de deportistas, entrenadores, delegados y familias. La directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, acompañó al Centro durante una velada que volvió a poner de manifiesto el excelente nivel competitivo alcanzado por sus deportistas en numerosas disciplinas.

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de los reconocimientos a los mejores deportistas de cada una de las secciones del Club. Los premiados recibieron el aplauso de los asistentes tras la proyección de vídeos que repasaron sus logros más destacados durante la temporada. Los candidatos elegidos han sido (Ajedrez) Miguel Lacamara Pasamar, (baloncesto) Jaime Tazón, (fútbol) Jorge Asensio Campos, (halterofilia) Kateryna Kasko, (judo) Jaime Pertusa Calvo, (montaña) Melchor Romanos Ortiz, (natación) Adrián Andrés Moreno, (pádel) Ricardo Gracia, (patinaje) Lucía Bielsa, (piragüismo) Inés Roche Serrano, (remo) Nil Martín Bernardos, (tenis) Alba Moreno Sánchez, (tenis de mesa) Eduardo Ruiz Fuertes, (triatlón) Héctor Sariñena Catalán, (voleibol) Noelia Aranda García y (waterpolo) Néstor Moya Escolano; estuvieron representados en una ceremonia que reflejó la diversidad y fortaleza deportiva del Centro Natación Helios.

La gala también quiso reconocer el trabajo de aquellas personas que, desde la gestión y el voluntariado, contribuyen al crecimiento diario de la entidad. En este apartado fueron homenajeados los delegados de las secciones de fútbol José Luis Gómez Iturria y tenis de mesa Alejandro García Ramón por su dedicación y colaboración desinteresada. Más allá de los resultados deportivos, la velada reservó un espacio para destacar la vertiente solidaria del Centro Natación Helios a través de su colaboración con la Fundación WOP y Aspanoa. La proyección de los vídeos de ambas entidades permitió recordar la importancia de la labor social que desarrollan en favor de las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas y de los niños con cáncer en Aragón.

La ceremonia continuó con el reconocimiento a varios deportistas que han logrado resultados de relevancia nacional e internacional durante la temporada. Entre ellos destacó Carlos Magallon Alquezar, reciente campeón de España en edad escolar de halterofilia en la modalidad de dos tiempos, quien además recibió la felicitación de la entidad por su clasificación para el Campeonato del Mundo Sub-17 que se celebrará el próximo mes de julio en Colombia.

Asimismo, fueron reconocidos los méritos obtenidos en natación por Julia Lapeña Ruiz Campeona de España IX Copa de España de aguas abiertas y Nil Martín Bernardos de remo por 4 en la final en el Campeonato del mundo de remo 4 scull sub 19 y campeón de España de remo olímpico junior, disciplinas en las que deportistas del Centro han logrado importantes resultados en campeonatos de España, europeos y mundiales, consolidando el prestigio de Helios dentro del panorama deportivo nacional. También Karla Remacha Pusco por su 5 posición en el Campeonato de Europa sub 23 en remo olímpico.

Nil Martín, mejor deportista

El momento más esperado de la noche llegó con la proclamación del Mejor Deportista 2025 del Centro Natación Helios. Tras la votación realizada por los miembros de la Junta Directiva y los delegados de sección, el galardón ha recaído en Nil Martín Bernardos, perteneciente a la sección de remo. El vencedor recibió el tradicional Coloso de Rodas, máxima distinción deportiva de la entidad, de manos del presidente Francisco Eduardo García Vicente y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate.

Como muestra adicional de reconocimiento, los clubes integrantes de ASEDA entregaron al premiado una caja de experiencias. Durante su intervención, el galardonado agradeció el apoyo recibido por parte de compañeros, entrenadores, familiares y del propio Centro Natación Helios, destacando la importancia del trabajo diario y del esfuerzo colectivo para alcanzar los objetivos deportivos.

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La gala concluyó con las palabras de clausura del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, quien felicitó a todos los premiados y puso en valor la contribución que realiza el Centro Natación Helios al desarrollo del deporte zaragozano y aragonés. La tradicional fotografía de familia con todos los galardonados puso el broche final a una noche de celebración, reconocimiento y orgullo compartido por toda la comunidad deportiva de Helios.