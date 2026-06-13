El Cuarte viaja a Extremadura para dar el primer bocado de la gran final por el ascenso

El CD Cuarte está más cerca que nunca de lograr el ascenso a Segunda RFEF. Los de Javi Álamo, tras superar al Caspe y luego al Monzón en la fase autonómica del playoff en Tercera Federación, afrontan la tercera y última ronda de la fase de promoción con el partido de ida ante el CD Badajoz que jugarán este domingo a domicilio a las 19.30 horas.

Los aragoneses, que no conocieron la derrota en todo el campeonato liguero y encajaron la primera en más de un año en el partido de vuelta ante los del Cinca Medio con un resultado que seguía favoreciendo al Cuarte, quieren sacar un buen resultado tierras extremeñas ante un poderoso equipo que les permita llegar al último duelo con las mejores sensaciones posibles.

Por su parte, el Badajoz, que visitará el próximo fin de semana el estadio Juan Guerrero 'El Lobo' por el sorteo celebrado en mayo, superó al Jaraiz y al Moralo en el Grupo 14. El conjunto extremeño quiere hacer lo posible por regresar al fútbol nacional dos años después.