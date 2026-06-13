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Fútbol sala

Remontada de locura del Wanapix para rozar el ascenso (4-3)

Los zaragozanos dan la vuelta a un 1-3 del Zambú Pinatar en los últimos 5 minutos y están a un solo triunfo de conseguir el ansiado objetivo

Los jugadores del Wanapix celebran uno de los goles

Los jugadores del Wanapix celebran uno de los goles / Alejandro Meavilla

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Parecía que el Wanapix Zaragoza iba a empezar el playoff final de ascenso a Primera con el pie cambiado. Los de Jorge Palos perdían 1-3 a falta de cinco minutos, pero no se rindieron y acabaron dándole la vuelta gracias a los goles de un decisivo Adri Ortego.

El comienzo del encuentro, tal y como se preveía, fue muy igualado. Tuvieron ambos equipos opciones para tomar la delantera, pero fue el Wanapix el que golpeó primero. Tras ese primer tanto, el equipo aragonés supo mantener la renta para irse al paso por vestuarios con esa mínima ventaja.

Pero, tras el descanso, el partido cambió y fueron los visitantes los que dominaron el choque. El gol del Zambú Pinatar que igualaba la contienda en los primeros segundos de la segundo parte solo fue un augurio de lo que estaba por venir. Dos tantos, en unos minutos muy broncos, más ponían un 1-3 que parecía definitivo a falta de poco más de 5 minutos.

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Pero los aragoneses apretaron ya a la desesperada y consiguieron acercarse al botín. Miguel Lahoz recortó distancias y fue la clase de Adrián Ortego la que acabó haciendo posible la remontada para que el Wanapix se quede a un solo paso de volver a Primera División.

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