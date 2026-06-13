La SD Ejea, "decepcionada" con la noticia del presunto amaño: "Es para 'matarlos'. Se han jodido la carrera por 1.000 míseros euros"

Tras salir a la luz la investigación judicial que implica al expresidente del CD Tudelano, Ramón Lázaro, en una presunta trama de amaño de partidos que salpica a la SD Ejea, el club aragonés emitió un comunicado en el que negó tener conocimiento de ninguno de los hechos. Aun así, desde el entorno del equipo de las Cinco Villas se muestran muy “decepcionados” después de conocer la dura noticia. "Muchos no se lo creen en el sentido de decir: cómo han hecho esto, es para matarlos. Son chicos que la mayoría tienen 22, 23 o 24 años y se han jodido la carrera por 1.000 míseros euros", explica Marcos Fernández, actual director deportivo del club.

Para Marcos, como delegado durante la pasada campaña que ha estado con los jugadores en "el día a día y en el 90% de los entrenamientos", la entidad es otra víctima del caso y no se enfrenta a represalias legales: "Ninguna, al contrario. El club es el afectado". De igual manera, confirma que los contratos de los jugadores incluyen cláusulas de penalización legal y económica frente a este tipo de irregularidades y que, sin ningún tipo de dudas, tomarán medidas legales cuando se ponga fin a un proceso judicial que "va para largo, tres o cuatro años", al estar enmarcado en una causa mayor con múltiples delitos investigados.

El final de temporada, en el que el equipo peleaba por evitar el descenso, estuvo marcado por un rendimiento dispar y bajo sospecha. Fernández contrasta el esfuerzo de capitanes como David Iglesias, jugando con un hueso del pie roto, o Javi Díez, que se infiltraba para jugar con una fascitis plantar severa, con la actitud de otros que mostraron una gran "falta de compromiso".

"Hubo falta de compromiso y más de un jugador se bajó del equipo. Vas a Basconia, necesitas ganar y ellos no se juegan nada, y en el minuto 25 vas perdiendo 3-0. Es una vergüenza”

El director deportivo apunta directamente a que hubo más de un jugador que “se bajó del equipo” con el Ejea “jugándose el posible playout”, algo que considera “de todo menos profesional”. Así vivió un final de campaña "raro y decepcionante", con partidos incomprensibles: “Vas a Basconia, necesitas ganar y ellos no se juegan nada, y en el minuto 25 vas perdiendo 3-0. Es una vergüenza”, relata el director deportivo, en contraposición a heroicidades como la remontada ante el Real Unión con un jugador menos y tras la cual el equipo se sintió muy vivo.

Las actitudes cuestionables, sin embargo, no se quedan en lo deportivo, sino que abarcan también a futbolistas, algunos con pasado en el Tudelano, que tuvieron de nuevo una estrecha relación con la plantilla del club navarro tras el final de temporada. "Sin entrar en sospechas y sin acusar a nadie, viendo la situación y lo que rodea al presidente del Tudelano, creo que no es la mejor imagen", valora.

"Me parece un poco extraño que el día después de que salga un auto de un juez que implica a tres jugadores en un posible amaño, salga esa noticia de los impagos"

Situación de impagos bajo control

De forma paralela al escándalo de la supuesta compra de jugadores, el club ha tenido que hacer frente a noticias sobre supuestos impagos de cinco meses a sus futbolistas y técnicos. "Me parece un poco extraño que el día después de que salga un auto de un juez que implica a tres jugadores en un posible amaño, salga esa noticia", reflexiona el director deportivo. Marcos Fernández aclara que la deuda real es de dos meses y medio, no de cinco como se contó inicialmente, y que el club ya dispone del dinero, habiendo comenzado a realizar las transferencias pertinentes para saldar la deuda íntegra antes de finalizar el mes de junio y con previsión de haber resuelto la situación “la semana que viene”.

En este sentido, en el club tampoco están de acuerdo con la forma en la que algunos jugadores han abordado la situación y la denuncia remitida a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Fernández explica que algunos futbolistas están intentando "engordar la deuda a ver si cuela", reclamando meses de junio que por contrato no les corresponden o exigiendo primas que quedaron invalidadas tras consumarse el descenso del equipo. Además, la entidad aragonesa está redactando las alegaciones pertinentes para desmontar estas reclamaciones irregulares.