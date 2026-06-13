El Stadium Casablanca revalida su éxito: "Conseguir el ascenso una vez es difícil, repetirlo es mucho más complicado"

El Stadium Casablanca revalidó el pasado domingo su gran logro del pasado curso: el ascenso a Liga Femenina 2. Esta vez, sin embargo, lo hizo sabiendo que el club tiene la intención de hacer lo posible por competir en la categoría alcanzada por méritos deportivos. Una satisfacción que el enorme esfuerzo llevado a cabo en dos temporadas de enorme éxito haya valido la pena. “Conseguir un objetivo deportivo como este una vez es difícil; repetirlo como este año, es mucho más complicado de alcanzar”, valora Sergio Nicuesa, entrenador del equipo.

Tras la pasada campaña, la entidad zaragozana se vio obligada a renunciar al ascenso por la imposibilidad de afrontar los gastos de una categoría superior. Este año, en cambio, se curó en salud con una enorme previsión. “Desde el mes de noviembre, aproximadamente, el club ya se puso manos a la obra de cara a lo que pudiera llegar a pasar, es decir, que no nos pillara el toro como pasó la temporada pasada, que nos faltaron los apoyos económicos para poder salir adelante”, explica el técnico.

Así, con un proyecto todavía más ambicioso en el horizonte, el equipo aún tenía que hacer la parte más difícil: repetir la gesta de superar el playoff. “A las jugadoras sí que se les dijo desde mitad de temporada que el club estaba trabajando por ello, que si este año se volvía a conseguir el ascenso, que tuvieran en cuenta que se iba a pelear muy mucho por sacar el proyecto adelante”, reconoce Nicuesa, para quien esa información se convirtió en “un factor de motivación extra para todo el equipo, tanto jugadoras como staff, y para el club en general”.

Las jugadoras del Stadium Casablanca, reunidas sobre la pista en Xerez. / @mery.files

Una noticia que fue auténtica gasolina y que sirvió para convertir en hambre de competición lo que hace solo unos meses era la tristeza de haber saboreado la recompensa pero tener que despedirse de ella. “Después de todo el trabajo que has hecho durante la temporada y de haber tenido una fase de ascenso con unos resultados muy buenos, te ves con un premio que finalmente no puedes disfrutar”, comenta.

Fue entonces cuando el equipo se encomendó a la unidad para superar juntas lo que era un inicio de temporada con idéntico objetivo, pero visto desde otro prisma. “Lo que hemos demostrado es que a nivel de grupo humano y profesional hemos funcionado muy bien. De hecho, hemos vuelto a conseguir el objetivo”, subraya el entrenador.

Las jugadoras del Stadium Casablanca, arropadas por su afición en el partido ante el Xérez. / @mery.files

Sin embargo, las dificultades no han estado ahí solo en el plano motivacional, sino también en el deportivo. Para ganar un playoff disputado en Jerez de la Frontera, el Stadium Casablanca debía superar una fase de grupos de cuatro equipos con tres partidos y ganar la final. Una primera victoria auguraba un final feliz, pero la derrota en el siguiente choque se llevaba esa ilusión. “Ese segundo partido nos descolocó un poco, pero teníamos muy claro, más por la experiencia de los últimos años de las fases anteriores, que donde te vas a jugar el seguir vivo es en el encuentro del tercer día”, indica.

Vieron el desafío como el paso previo a la gloria y lo afrontaron como tal. “Ese tercer partido nosotros en la charla del vestuario lo catalogamos como una semifinal. Es decir, ganar hoy te da la opción de jugar la final del día siguiente”. Las aragonesas se impusieron por un punto al anfitrión y obtuvieron el billete a la final, donde vencieron también al Universidad Deusto Loiola por 63-57.