El Wanapix Aldelís Intersala 10 empata en Pontevedra y encamina una eliminatoria que se decidirá en La Granja (1-1)

El Wanapix Aldelís Intersala 10 ha empatado este sábado ante el Marin Futsal (1-1) a domicilio y deja la eliminatoria abierta para la vuelta. Las locales pegaron primero en un partido en el que brilló la igualdad entre ambos conjuntos, aunque Marta García puso el empate antes del descanso y cerró el marcador para dejar a las aragonesas con muchas más opciones de lograr el ascenso a Primera División de fútbol sala.

La primera ocasión clara la tuvieron las de Pontevedra en un disparo lejano que despejó María, poco antes de que su portera tuviera que sacar tres balones del Wanapix. En el 7 de partido, Nerea sacó sobre la línea un cabezazo de las gallegas, dos minutos antes de que llegara el gol de Bibiana que ponía por detrás a las zaragozanas.

Marta era la que más lo intentaba, aunque sin acierto, hasta que, en el minuto 14, llegó el tanto de empate de su bota izquierda con un gran disparo tras un pase atrás de saque de banda. Llegó poco después otra de las acciones clave del partido con un paradón de María en una jugada con varios rebotes. Se llegó al descanso con la igualdad en el marcador y la segunda mitad fue más de lo mismo, aunque sin goles.

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En el 28 Marta golpeó el larguero con una volea salida de un córner y las visitantes empezaban a tomar la delantera en el intercambio de ocasiones, pero sin éxito de cara a puerta. En el minuto 39 y con el choque casi por finalizar, María sacó una gran mano a un golpeo de volea que evitó que las aragonesas se trajeran a Zaragoza una derrota. Así, la última ronda del playoff se decidirá en el pabellón de La Granja el próximo fin de semana.