El CD Cuarte en caja el gol de la remontada en el minuto 94 y tendrá que darle la vuelta en casa (2-1)

El CD Cuarte se llevó una derrota este domingo en Extremadura ante el CD Badajoz (2-1) que deja la última eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF cuesta arriba y obligará a los aragoneses a buscar la remontada el próximo fin de semana en estadio Juan Guerrero 'El Lobo'.

Los de Javi Álamo se pusieron por delante en el 9 con gol de Villaoslada tras un gran pase de De Sus, pero 6 minutos después envió dentro el Badajoz un balón muerto. La igualdad se mantuvo hasta que, en el 94, los locales culminaron la remontada.

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En el minuto 9 de un descuento de 6, el árbitro activó el protocolo antiviolencia tras el segundo aviso a la grada por megafonía y mandó a los jugadores a los vestuarios durante 10 minutos, antes de reanudar para finalizar el partido tras dos jugadas.