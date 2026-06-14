El CD Cuarte en caja el gol de la remontada en el minuto 94 y tendrá que darle la vuelta en casa (2-1)
Los de Javi Álamo se pusieron por delante en el minuto 9 pero no pudieron aguantar el resultado
El CD Cuarte se llevó una derrota este domingo en Extremadura ante el CD Badajoz (2-1) que deja la última eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF cuesta arriba y obligará a los aragoneses a buscar la remontada el próximo fin de semana en estadio Juan Guerrero 'El Lobo'.
Los de Javi Álamo se pusieron por delante en el 9 con gol de Villaoslada tras un gran pase de De Sus, pero 6 minutos después envió dentro el Badajoz un balón muerto. La igualdad se mantuvo hasta que, en el 94, los locales culminaron la remontada.
En el minuto 9 de un descuento de 6, el árbitro activó el protocolo antiviolencia tras el segundo aviso a la grada por megafonía y mandó a los jugadores a los vestuarios durante 10 minutos, antes de reanudar para finalizar el partido tras dos jugadas.
FICHA TÉCNICA
CD BADAJOZ: Sergio Tienza; Pedro Pata, Lolo González, David Calles (Galán, m.46), Fran Miranda (Moyano, m.32); Bermu, Jeús Sánchez, Álex Alegría; Antonio Pavón (Pablo Rodríguez, m.78), Borja Domingo (Carlos Bravo, 67), Gustavo Quezada (Manu, m.67).
CD CUARTE: Pablo Hernández; Jorge Pérez, Dani Solbes, Iván Vera, Roberto Pérez (Diego Tena, m.69); Pepo Losfablos, Arturo Peralta, Alberto de Sus, Javier Rami (Raúl Sánchez, m.81); Javier Villaoslada (Marco Martínez, m.61), Rodrigo Tapia.
GOLES: 0-1 (m.09), Villaoslada; 1-1 (m.15), Gustavo Quezada; Carlos Bravo (m.94)
ÁRBITRO: Rafael Jiménez Villalba. Amonestó al local Bermu, por parte del CD Badajoz.
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