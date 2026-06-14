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El CD Cuarte en caja el gol de la remontada en el minuto 94 y tendrá que darle la vuelta en casa (2-1)

Los de Javi Álamo se pusieron por delante en el minuto 9 pero no pudieron aguantar el resultado

La plantilla del Cuarte se entrena en la Ciuda Deportiva del Real Zaragoza.

La plantilla del Cuarte se entrena en la Ciuda Deportiva del Real Zaragoza. / CD Cuarte

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El Periódico de Aragón

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El CD Cuarte se llevó una derrota este domingo en Extremadura ante el CD Badajoz (2-1) que deja la última eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF cuesta arriba y obligará a los aragoneses a buscar la remontada el próximo fin de semana en estadio Juan Guerrero 'El Lobo'.

Los de Javi Álamo se pusieron por delante en el 9 con gol de Villaoslada tras un gran pase de De Sus, pero 6 minutos después envió dentro el Badajoz un balón muerto. La igualdad se mantuvo hasta que, en el 94, los locales culminaron la remontada.

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En el minuto 9 de un descuento de 6, el árbitro activó el protocolo antiviolencia tras el segundo aviso a la grada por megafonía y mandó a los jugadores a los vestuarios durante 10 minutos, antes de reanudar para finalizar el partido tras dos jugadas.

FICHA TÉCNICA

CD BADAJOZ: Sergio Tienza; Pedro Pata, Lolo González, David Calles (Galán, m.46), Fran Miranda (Moyano, m.32); Bermu, Jeús Sánchez, Álex Alegría; Antonio Pavón (Pablo Rodríguez, m.78), Borja Domingo (Carlos Bravo, 67), Gustavo Quezada (Manu, m.67).

CD CUARTE: Pablo Hernández; Jorge Pérez, Dani Solbes, Iván Vera, Roberto Pérez (Diego Tena, m.69); Pepo Losfablos, Arturo Peralta, Alberto de Sus, Javier Rami (Raúl Sánchez, m.81); Javier Villaoslada (Marco Martínez, m.61), Rodrigo Tapia.

GOLES: 0-1 (m.09), Villaoslada; 1-1 (m.15), Gustavo Quezada; Carlos Bravo (m.94)

ÁRBITRO: Rafael Jiménez Villalba. Amonestó al local Bermu, por parte del CD Badajoz.

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