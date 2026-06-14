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La entrega de trofeos a los campeones de la provincia de Zaragoza pone el broche al Día del Fútbol Base en Aragón

Los ganadores de Huesca y de Teruel tendrán que esperar a recoger su premio al martes 16 y al lunes 22, respectivamente

La entrega de trofeos a los campeones de la provincia de Zaragoza pone el broche al Día del Fútbol Base en Aragón.

La entrega de trofeos a los campeones de la provincia de Zaragoza pone el broche al Día del Fútbol Base en Aragón. / Miguel Angel Gracia / EPA

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La segunda jornada de la 49.ª edición del Fútbol Base en Aragón ha puesto el broche este domingo de la mejor manera posible: con una macroentrega de premios que ha incluido cerca de 200 trofeos en total para todos los campeones de la provincia de Zaragoza en la Ciudad del Fútbol Aragonés Óscar Fle (los campos de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, en el barrio del Actur).

La gran fiesta del deporte para los niños y jóvenes de la comunidad ha premiado a los mejores equipos del fútbol sala y hierba tras dos días de convivencia y mucha actividad física en la que han participado en torno a 2.000 niños y niñas de todas las categorías formativas, desde los 4 hasta los 18 años, y alrededor de 150 conjuntos de la región.

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Los equipos ganadores de las provincias de Huesca y de Teruel tendrán que esperar unos días más para el momento cumbre del evento. La entrega de trofeos para las finales que se disputarán hasta la última hora de la tarde del domingo tendrán lugar el próximo martes, día 16, en el caso de los altoaragoneses y el lunes de la semana siguiente, día 22, para los turolenses.

DIA DEL FUTBOL BASE EN LOS CAMPOS DE LA FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL

La entrega de trofeos a los campeones de la provincia de Zaragoza pone el broche al Día del Fútbol Base en Aragón. / Miguel Ángel Gracia

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