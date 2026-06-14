Lopetegui da el golpe, Ancelotti se estrella y Escocia se pone líder: esto es todo lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Cuatro partidos de tirón y un resumen que nadie esperaba escribir así. Esto es lo que pasó mientras dormías (o no):

Lopetegui hace historia con Catar (1-1)

Suiza dominó con el 68% de la pelota, marcó de penalti con Embolo en el 17' y lo tuvo controlado hasta el 90+4, cuando Khoukhi remató de cabeza para el empate. Primer punto de Catar en la historia de los Mundiales. Julen Lopetegui puede dormir tranquilo.

Ancelotti se estrella contra Marruecos (1-1)

Saibari adelantó a Marruecos en el 21' con un golazo asistido por Brahim Díaz. Vinicius igualó en el 32'. Brasil tuvo el balón pero no el gol, y Alisson salvó dos veces en el descuento para evitar algo peor. Primer tropiezo de Ancelotti en su estreno mundialista.

McGinn pone a Escocia líder (0-1)

Escocia ganó 0-1 a Haití con gol de McGinn y se planta líder del Grupo C. Haití, que vuelve a un Mundial 52 años después, estuvo cerca del empate con un cabezazo de Pierrot en el 84 que se fue por el palo.

La decepción de Turquía (2-0)

Australia sorprendió al imponerse por 2-0 a Turquía, que decepcionó en su estreno mundialista. Güler, llamado a liderar a la selección otomana, tuvo un debut complicado y estuvo lejos de mostrar su mejor versión en un encuentro para el olvido del conjunto turco.

Hoy domingo, el menú

19:00 · Alemania-Curazao (Grupo E, Houston)

(Grupo E, Houston) 22:00 · Países Bajos-Japón (Grupo F, Dallas): el choque del día

(Grupo F, Dallas): el choque del día 01:00 · Costa de Marfil-Ecuador (Grupo E, Filadelfia)

(Grupo E, Filadelfia) 04:00 · Suecia-Túnez (Grupo F, Monterrey)

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Y mañana lunes, lo que todo el mundo espera: España debuta ante Cabo Verde en Atlanta a las 18:00.