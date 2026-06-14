La SD Ejea investigará el caso del presunto amaño del expresidente del CD Tudelano: "Llegaremos hasta el final"

La SD Ejea quiere arrojar luz sobre el asunto del supuesto amaño del partido de Liga ante el CD Tudelano del pasado 2 de abril, por parte del expresidente del club navarro, Ramón Lázaro, y por ello investigará los hechos para colaborar en cuanto le sea posible con las autoridades. "El club sigue trabajando judicialmente para personarse y esclarecer lo sucedido. Prometemos a todos nuestros socios, seguidores y amantes del fútbol y del deporte limpio que llegaremos hasta el final para que, en caso de que exista alguna irregularidad e ilegalidad, las autoridades puedan sancionar como es debido a los que han manchado y dañado el honor de nuestro club", indica en un comunicado emitido este domingo.

Por otra parte, la entidad de la Cinco Villas ha afirmado que, independientemente de las sospechas y diversas informaciones que circulan poniendo el foco sobre nombres concretos, no señalan a ningún futbolista en particular ni lo harán mientras prosiga la investigación judicial: "Desde la Sociedad Deportiva Ejea no se acusa directamente a ningún jugador de haber cometido dichos actos delictivos".

"Todos los jugadores, por contrato, están obligados a comunicar de inmediato al club si existe algún tipo de comunicación por parte de terceros para cometer cualquier tipo de ilegalidad como puede ser el amaño de un partido", asegura el escrito. Además, en el comunicado se muestra lo expresado en la "cláusula decimoprimera" de los acuerdos con los jugadores. "En relación con el amaño de partidos, apuestas deportivas e integridad: El futbolista se obliga a cumplir la normativa que fuera de aplicación en materia de integridad de la competición y, en particular, la relativa a la prohibición de participar de manera directa o indirecta en cualquier apuesta deportiva".

En este sentido, el contrato va todavía más allá y no solo refleja la obligación de cumplir la ley, sino que deja claro también el deber de ponerse en contacto con la entidad: "El futbolista se obliga a informar al club de cualquier conducta que pueda conocer que suponga una alteración de manera deliberada y fraudulenta del resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional o no", añade el comunicado.

Por último, tal y como adelantó a este medio el director deportivo del club, Marcos Fernández, el Ejea asegura tener bajo control la situación de los impagos y cuenta con haberla solucionado en breve, con la fecha límite del 30 de junio sin causar preocupación: "Queremos informar, para la tranquilidad de todos nuestros aficionados y socios, que los pagos denunciados estarán solucionados en tiempo y forma antes de acabar el mes", concluye el comunicado.