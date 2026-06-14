Señoras y señores, con ustedes, Ayyoub Bouaddi, la última joya de Marruecos

Les dije que esta Copa del Mundo, como todas sus precedentes, van a volver locos a los clubs, a los directores deportivos, a los representantes y, por supuesto, a las aficiones. Locos porque, a lo largo de las jornadas y solo llevamos un par de días de competición, van a ir apareciendo joyas futbolísticas que solo los más sabios y expertos conocen.

Les hablé ayer de Julián Quiñones, el goleador de México que es colombiano (a medias), de su vida, de su trayectoria espectacular y de cómo derrotó a Cristiano Ronaldo marcando más goles que el mismísimo CR7. Pues bien, hoy, déjenme que pongamos la vista en alguien que ayer, en el partido Brasil-Marruecos (1-1), dejó a todo el mundo (a todo el mundo que no lo conocía) con la boca abierta durante los 94 minutos de juego. Tal cual.

Se trata del jovencísimo Ayyoub Bouaddi, dicen los que saben, que ya es mucho decir ¿verdad?, que es una mezcla de Guardiola, Busquets, Xavi, Iniesta, Rodri…qué se yo. Y, sí, el partido que ha hecho esta madrugada este muchacho, convirtiendo a Casemiro en un don nadie (Ancelotti no tuvo más remedio que cambiar al veterano centrocampista en el descanso, pues Ayyoub Bouaddi lo había vuelto loco) es digno de que, como parece ser, medio mundo (millonario) empezando por el Manchester United y el Arsenal hayan pedido precio por él al Lille Olympique Sporting Club, de Francia, que es donde juega el muchachito.

Ayyoub Bouaddi, en el Mundial de Rusia de 2018, con la camiseta de Marruecos. / EL PERIÓDICO

Nacio en Senlis, Francis, el 2 de octubre de 2007, insisto, un auténtico niño de 18 años, Ayyoub Bouaddi se apropió de la selección marroquí y se convirtió en el futbolista sobre el que giró todo el fútbol que se vio en el partido. Es cierto, como dice ‘Carletto’, que “un Mundial no se gana el primer día”, pero no es menos cierto que la lección que impartió Ayyoud en el centro del campo, con 86 toques y 60 pases completados, sirvió para que los africanos tuviesen a la campeonísima amarilla contra las cuerdas durante todo el partido.

Lección al campeonísimo

Ayyoub representa todo lo que le falta a Brasil: un centrocampista todo terreno, con enorme visión del juego, con gran responsabilidad y una capacidad para distribuir el juego muy difícil de igualar. No deja de ser curioso que Ayyoud representa el mayor ‘robo’ que Marruecos le ha hecho a Francia, pues el muchacho, que fue internacional en las divisiones inferiores con Francia, decidió jugar con Marruecos un mes antes de que se cerrase la convocatoria mundialista.

De la misma manera que Quiñones escapó de Colombia para buscarse la vida y el éxito (además de la salvación de toda su familia) en México, Ayyoub Bouaddi ha encontrado en la selección marroquí y en este Mundial su trampolín, sin duda, a un grande del fútbol europeo.

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En las últimas horas (lo ven, la realidad siempre es mucho mejor que la IA o los sueños), la redes se han llenado de una fotografía única en la que el pequeño Ayyoub Bouaddi aparece, feliz, sonriente, con la camiseta de Marruecos en el Mundial de Rusia de 2018. Ocho años después, Bouaddi lidera un Marruecos dispuesto a todo, que, a las primeras de cambio, puso contra la cuerdas a la pentacampeona del mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).