La cultura del deporte aragonés a través de los ojos de Ángel de Castro: "Eres testigo de la historia"

Pocos ojos han visto más de cerca los principales acontecimientos de la historia del deporte aragonés que Ángel de Castro. El zaragozano, ya jubilado, es uno de los fotógrafos más reconocidos de la comunidad y algunos de los mejores disparos de su carrera podrán verse a partir de este lunes en el Encuentro La Cultura del Deporte, una iniciativa que organiza el artista Sergio Muro junto con Fundación Caja Rural de Aragón y la colaboración de Grupo San Valero.

Todo aquel que lo desee, podrá disfrutar de imágenes que forman parte de la memoria colectiva de la sociedad aragonesa. La Recopa y el Real Zaragoza, como no podía ser de otra manera, tendrán un hueco importante, pero hay espacio para casi todos los deportes y para gran parte de los mejores deportistas de la historia de la comunidad: Abel Antón, Conchita Martínez, Sheila Herrero... y muchos más.

Recuerdos imborrables

"Es un privilegio y un orgullo ser testigo de la historia. Hace ilusión además que se sigan acordando de ti para este tipo de actos", asegura Ángel de Castro. "Además, ahora que vivimos tiempos más tristes en lo deportivo, recordar los logros de otra época te saca una sonrisa", añade.

Además, en la exposición también hay hueco para la historia del Marcos Frechín y el ajedrez, el Campeonato de España de la selección aragonesa alevín femenina y, en un guiño a la cultura, la danza y las locuras de los funambulistas de Los Bordini en la Plaza del Pilar.

El encuentro se desarrollará en dos sedes: el Salón de Actos de Caja Rural de Aragón (Calle del Coso 29) y el Edificio Grupo San Valero (plaza de Santa Cruz s/n). Los días 15, 16, 17 y 18 de junio habrá una programación llena de actividades con personalidades invitadas muy relevantes de la cultura y el deporte como Antón Castro, Xavi Aguado, Javier Moracho, Chuso García Bragado, Eva Rico, Paula Figols, Javier Lafuente, Mireya Arnedillo, Marcos Crespo, Jorge Torre, Paco Royo, Demetrio Lozano, Julieta París, Luis Rabanaque, Elia Lozano, Mariona Ortiz, y los coordinadores del proyecto Deporte & Bienestar Emocional de Grupo San Valero. Además, habrá música en directo de Alex Güerri, Los Bucólicos y el proyecto poético-musical de David Giménez y Myrian Carbonel Z.A.K.