España-Cabo Verde, en directo: al palo Ferran Torres, la mejor ocasión de la Roja (0-0)

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Cabo Verde sale al contraataque. Ryan Mendes está muy solo y acaba perdiendo el balón.

El remate de Ferran Torres se ha encontrado con el larguero. Venía precedido de un gran centro de Cucurella, que está firmando las mejores internadas por la banda izquierda.

Después tiró Oyarzabal, pero paró Vozinha. Córner para España.

Al palo Ferran Torres, la mejor ocasión de España en el partido.

Tiro de Jovane Cabral desde fuera del área. Se marcha muy desviado por encima de la portería de Unai Simón.

Paradón de Vozinha tras un gran tiro de Pedri. La acción estaba invalidada por fuera de juego.

Livramento tira desde el medio del campo buscando sorprender a Unai Simón, que estaba fuera de sitio. El balón de ha ido muy desviado.

Falta clara de Ferran, que ha cortado rápidamente la contra de Cabo Verde.

Minuto 33: España sigue sin tener ocasiones claras.