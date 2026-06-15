Audiencia Provincial de Valencia
El futbolista Rafa Mir es condenado a 8,5 años de prisión por agresión sexual y lesiones
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EFE
Valencia
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 8,5 años de prisión al futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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