La Jornada Solidaria de Pádel de Aspace Zaragoza anima a sumarse para ocupar todas sus plazas
La cita se celebrará este sábado 20 de junio en Pádel Plaza y mantiene abiertas las inscripciones y la Fila 0 para colaborar
La Fundación Aspace Zaragoza afronta la recta final de la IV Jornada Solidaria de Pádel con un llamamiento a deportistas, empresas, grupos de amigos y ciudadanía para llenar las pistas de Pádel Plaza (en Parque Comercial-Centro Comercial Plaza Imperial de Zaragoza) este próximo sábado 20 de junio.
Bajo el lema “Jugamos para que todo el mundo juegue”, la iniciativa destinará toda la recaudación a completar la segunda fase de mejora de la zona recreativa del Colegio de Educación Especial San Germán, un espacio fundamental para el juego, la estimulación y la convivencia de niños y niñas con parálisis cerebral y otras patologías afines.
Las personas interesadas todavía pueden formalizar su inscripción de forma individual, en pareja, modalidad mixta o grupo cerrado. La participación se realiza mediante un donativo de 17 euros, que incluye partido, welcome pack y acceso a sorteos de regalos. También continúa disponible la Fila 0 para quienes deseen colaborar con el proyecto aunque no participen en el torneo. El formulario de inscripción (en este enlace) está disponible en la web aspacezaragoza.com.
Nuevas oportunidades de juego
El gerente de Fundación Aspace Zaragoza, Pablo Escanero, destaca que "cada jugador que se suma está contribuyendo directamente a crear nuevas oportunidades de juego, aprendizaje y relación para nuestros alumnos. Nos gustaría que Zaragoza volviera a demostrar su enorme capacidad de solidaridad y llenar las pistas este sábado".
Por su parte, Cristina Parrot, coordinadora del Centro de Día e impulsora de la iniciativa desde sus inicios, recuerda que "detrás de cada inscripción hay mucho más que un partido de pádel; hay un proyecto que mejora el bienestar y la calidad de vida de los niños y niñas que utilizan diariamente estos espacios".
La Jornada Solidaria de Pádel se ha convertido en una de las citas más participativas de la entidad, reuniendo en cada edición a cientos de jugadores, empresas colaboradoras y personas comprometidas con la inclusión. El evento cuenta con la colaboración de Pádel Plaza y el respaldo de empresas patrocinadoras y colaboradoras, que en esta edición volverán a sumarse a la iniciativa solidaria. Entre ellas: Voluntariado Caixabank, Impergotten, Autoreparaciones Cortés, Bar el Forón, Inspira Eventos Zgz, Pick Technology, Paravivir Inmobiliaria, Asilion Travels y NAES PCI.
Aspace Zaragoza lleva más de cinco décadas desarrollando proyectos innovadores para la atención integral de personas con parálisis cerebral y patologías afines. La entidad es referente en atención educativa, rehabilitadora, ocupacional y asistencial, promoviendo la autonomía personal y la inclusión social de las personas usuarias y sus familias. La red de centros y servicios de la fundación cuenta con el Colegio de Educación Especial San Germán, Centro de día para adultos, Residencia y Unidades de convivencia.
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