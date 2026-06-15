El I Memorial Miguel Pérez, extécnico aragonés, se celebra este fin de semana en los campos de la federación

Una nueva cita futbolística arrancará este próximo fin de semana con la celebración de la primera edición del Memorial Miguel Pérez, en honor al exentrenador aragonés fallecido el pasado 10 de mayo. El que fuera técnico y miembro del Comité Aragonés de Entrenadores de Fútbol durante más de una década murió a la edad de 71 años a causa de una enfermedad.

La Real Federación Aragonesa de Fútbol, que fue una de las primeras instituciones en mostrar sus condolencias tras la noticia debido a su estrecha relación con Miguel Pérez durante muchos años, es una de las interesadas en recordar su figura con la realización de este torneo de fútbol base en el que participarán hasta ocho equipos de la Comunidad Autónoma.

Con vistas a convertirse en una cita imprescindible en el calendario deportivo de la región, el Memorial Miguel Pérez acogerá en dos jornadas, la del viernes 19 y la del domingo 21, a equipos de categoría infantil masculino, juvenil femenino y alevín de ambas secciones, en la Ciudad del Fútbol Aragonés Óscar Fle (los campos de la RFAF en el barrio del Actur en Zaragoza).

Horarios de los partidos de semifinales el viernes en todas las categorías. / Servicio especial

Participarán Racing Club Zaragoza, Stadium Casablanca, Santo Domingo Juventud y CD Oliver como equipos de chicos tanto en alevín como en División de Honor Infantil; y Zaragoza CFF, SD Huesca, CD Actur Pablo Iglesias y San Gregorio Arrabal, además del Stadium y el Oliver, en chicas de alevín y Juvenil Regional. Los encuentro de semifinales se jugarán durante toda la tarde del viernes, con partidos a las 18.00, a las 19.30 y a las 20.00 horas.

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El domingo por la mañana, se disputarán los enfrentamientos por el tercer y cuarto puesto, todos a las 10.00 horas, y las finales, a las 11.30 en el caso de alevines e infantiles, y las 12.00 para las juveniles. El objetivo de la competición es conmemorar la figura de Miguel Pérez que, además de técnico aragonés, era el padre de Néstor Pérez, quien ha sido segundo entrenador del Real Zaragoza esta temporada durante la estancia de David Navarro en el banquillo.