🔴 EN DIRECTO hoy a las 21:00 horas
Moeve Fútbol Zone 1x30: mercado de fichajes y final del playoff de ascenso, protagonistas
Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 15 de junio, a las 21:00 horas, con un nuevo programa centrado en dos de los grandes focos de la actualidad futbolística: el mercado de fichajes y la final del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves del momento antes de dar paso al repaso de la actualidad a cargo de Xavi Espinosa, centrado en lo sucedido en el partido de ida de la final del playoff de LaLiga Hypermotion y en los primeros movimientos del mercado de verano.
El mercado toma protagonismo
El bloque principal del programa reúne a los periodistas Alejandro Segura y Albert Blaya, que analizan los movimientos que empiezan a agitar el mercado de fichajes y realizan una valoración de la temporada recién finalizada. Además, en la sección de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Sebastià Adrover, de Diario de Mallorca, explica la situación que vive el club balear tras las últimas novedades relacionadas con Martín Demichelis, cuyo futuro parece cada vez más lejos del banquillo pese a haber renovado recientemente su contrato.
También participa Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, que analiza cómo afronta el mercado de fichajes el Celta de Vigo después de una temporada especialmente positiva, culminada con la clasificación para competición europea.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
La final del playoff, a examen
El programa también dedica un espacio destacado a LaLiga Hypermotion, con la participación de Mario Jiménez, que analiza el partido de ida de la final del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports entre Málaga y Almería, así como las opciones de ambos equipos de cara al desenlace de la eliminatoria.
Liga Futura Moeve y LaLiga Genuine
En el espacio “Fútbol para todos”, el programa repasa todo lo ocurrido en el torneo femenino Liga Futura Moeve, celebrado durante el fin de semana en Sevilla. Por otro lado, se ofrecerá una previa de la fase final de LaLiga Genuine Moeve, que se disputará próximamente en Madrid, acompañada de las mejores imágenes de ambas competiciones.
El pulso de la jornada en redes
Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona algunas de las imágenes virales más destacadas que ha dejado el fin de semana en redes sociales.
Un programa que combina análisis, actualidad y protagonistas en una semana marcada por el mercado de fichajes y por la emoción de la lucha por el ascenso.
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