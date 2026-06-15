El Open Villa de Tauste vuelve a la acción: tenistas de 17 países, 'housing' y un ambiente poco habitual

Comienza el verano en Tauste y eso es sinónimo de tenis para la localidad de las Cinco Villas. Esta semana por sus calles, en las que todo el mundo se conoce, se pueden ver caras muy distintas a las habituales y escuchar diferentes idiomas porque hasta el sábado se disputa el cuadro femenino de la 40ª edición del Open Villa de Tauste, la 4ª desde que la competición dio el salto y se convirtió en un evento ITF integrado en el calendario internacional tenístico.

Todo un hito para una región y un municipio que se vuelcan cada año con el que es el evento deportivo más destacado de su calendario. Tanto es así que incluso muchos de los tenistas duermen y viven en casa de los propios vecinos en un fenómeno denominado como ‘housing’. El Open Villa de Tauste es el único torneo de España que ofrece hospitalidad pagada a los deportistas, pero debido a su baja capacidad hotelera no había camas para todos, así que a la organización se le ocurrió esta ingeniosa idea y la población respondió a las mil maravillas. Esta semana, alrededor de 20 familias tienen un miembro más en Tauste.

“Lo que pasa aquí no pasa en ningún otro lado. Cuando nombras Tauste por cualquier rincón de España en el que se entiende de tenis, a la gente le da envidia. Para nosotros es un orgullo que un torneo como este se juegue en nuestra tierra. Hay que cuidarlo para que dure otros 40 años por lo menos”, dice Miguel Ángel Palazón, presidente de la Federación Aragonesa de Tenis.

Dos aragonesas

En lo deportivo, en esta edición son dos francesas las que comandan un cuadro de participantes en el que hay representadas hasta 17 nacionalidades. Situadas en torno al ranking 350 de la WTA, Tiphanie Lemaitre y Yasmine Mansouri son las favoritas para alzarse con el trofeo en un torneo que reparte 27.000 euros en premios. Aunque seguro que no se lo pondrán fácil las jugadoras nacionales como Claudia Ferrer o Raquel González. Además, la organización del evento ha invitado a dos jugadoras aragoneses para que puedan dar un salto en sus carreras deportivas. Celia Ansón querrá repetir su magnífica actuación del pasado año y Andrea Palazón, que ya ha jugado en Tauste en alguna ocasión, buscará su primer triunfo en el torneo.

Por delante, una intensa semana en las que las gradas del complejo deportivo taustano volverán a llenarse día tras día, otra de las grandes característica de la cita en las Cinco Villas y muy apreciada por las tenistas. La gran final del Open Villa de Tauste se disputará el próximo sábado. Todos los partidos de la competición pueden verse en vivo y en directo a través de la página web de la ITF. Además, el cuadro masculino del torneo, también internacional, se disputará del 2 al 8 de agosto.